Ανακοίνωσε Μράμπτι η ΑΕΚ

Την κατ΄ αρχήν συμφωνία της με τον Κερίμ Μράμπτι ανακοίνωσε η ΑΕΚ.

Πρόκειται για 32χρονο Σουηδό μέσο ο οποίος την τελευταία εξαετία αγωνιζόταν στη βελγική Μαλίν, καταγράφοντας 205 εμφανίσεις, 37 γκολ και 29 ασίστ. Προηγουμένως αγωνίστηκε σε Σίριους, Τζουργκάρντεν (κυπελλούχος Σουηδίας 2018) και Μπέρμιγχαμ, ενώ είναι και τρεις φορές διεθνής.

Ο Μράμπτι αναμένεται εντός των επόμενων ημερών στην Κύπρο προκειμένου να υπογράψει το διετές συμβόλαιο που του προσφέρθηκε.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον Σουηδό μέσο Kerim Mrabti για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο τα επόμενα 24ωρα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Ο Kerim Mrabti στα πρώτα στάδια της καριέρας του αγωνίστηκε στην Σουηδία με τις Enköpings SK (16 συμμετοχές, 2 γκολ), ΙΚ Sirius (54 συμμετοχές, 8 γκολ, 4 ασίστ) και Djurgården IF (92 συμμετοχές, 22 γκολ, 17 ασίστ). Στην συνέχεια αγωνίστηκε στην Αγγλία με την Birmingham City (29 συμμετοχές, 3 γκολ, 2 ασίστ) και τα έξι τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στο Βέλγιο με την KV Mechelen, όπου κατέγραψε 205 συνολικά συμμετοχές, 37 γκολ και 29 ασσίστ.

Είναι διεθνής με την Εθνική Σουηδίας (3 συμμετοχές), ενώ έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές Εθνικές Ομάδες της χώρας