Η Κύπρος ολοκλήρωσε με επιτυχία την παρουσία της στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες «Γλασκώβη 2026»

Με μία εντυπωσιακή Τελετή Λήξης στο OVO Hydro έπεσε το βράδυ της Κυριακής (2 Αυγούστου) η αυλαία των 23ων Κοινοπολιτειακών Αγώνων «Γλασκώβη 2026», οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν από τις 23 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου στη μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας. Μετά από έντεκα ημέρες γεμάτες σπουδαίες αθλητικές στιγμές, συγκινήσεις και υψηλού επιπέδου αγωνιστική δράση, η Γλασκώβη αποχαιρέτησε τις 74 χώρες και περιοχές της Κοινοπολιτείας, παραδίδοντας παράλληλα τη σκυτάλη στην πόλη Amdavad της Ινδίας, η οποία θα φιλοξενήσει το 2030 την επετειακή διοργάνωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη διεξαγωγή των Κοινοπολιτειακών Αγώνων.

Οι αθλητές της αποστολής της Κυπριακής Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής ολοκλήρωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία την παρουσία τους στη Γλασκώβη, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή πρόοδο του κυπριακού αθλητισμού και χαρίζοντας στη χώρα μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση στη διοργάνωση.

Σημαιοφόρος της κυπριακής αποστολής στην Τελετή Λήξης ήταν ο χρυσός πρωταθλητής του Τζούντο στην κατηγορία +100 κιλών, Γιάννης Αντωνίου, ο οποίος είχε χαρίσει στην Κύπρο το μοναδικό χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης και οδήγησε την ομάδα στην τελευταία επίσημη παρουσία της στους Αγώνες.

Η κυπριακή αποστολή αποτελείτο από 36 αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι εκπροσώπησαν τη χώρα στα αθλήματα της Άρσης Βαρών και Παρά Άρσης Βαρών, της Γυμναστικής, της Κολύμβησης, του Στίβου και του Τζούντο.

Η ομάδα ολοκλήρωσε τη διοργάνωση στην 14η θέση του πίνακα μεταλλίων μεταξύ 74 χωρών και περιοχών της Κοινοπολιτείας, κατακτώντας συνολικά 12 μετάλλια (1 χρυσό, 5 αργυρά και 6 χάλκινα). Η Κύπρος συγκαταλέχθηκε παράλληλα ανάμεσα στις μόλις 14 χώρες που κατάφεραν να κατακτήσουν διψήφιο αριθμό μεταλλίων, ενώ συνολικά 36 χώρες ανέβηκαν τουλάχιστον μία φορά στο βάθρο των νικητών.

Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν ληφθεί υπόψη το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού των Αγώνων, όπου συμμετείχαν κορυφαίοι Ολυμπιονίκες, Παγκόσμιοι και Ηπειρωτικοί πρωταθλητές από όλες τις χώρες της Κοινοπολιτείας.

Πίνακας Μεταλλίων (Πρώτες 15)

Θέση Χώρα Χρυσά Αργυρά Χάλκινα Σύνολο

1 Αυστραλία 70 45 56 171

2 Αγγλία 29 45 36 110

3 Καναδάς 19 20 23 62

4 Ινδία 13 17 9 39

5 Σκωτία 13 9 17 39

6 Νέα Ζηλανδία 10 14 12 36

7 Νιγηρία 10 7 7 24

8 Τζαμάικα 10 4 5 19

9 Ουαλία 9 10 12 31

10 Μαλαισία 8 3 5 16

11 Νότια Αφρική 7 11 10 28

12 Βόρεια Ιρλανδία 3 4 9 16

13 Κένυα 3 4 5 12

14 Κύπρος 1 5 6 12

15 Μαυρίκιος 1 2 1 4

Συνολικά, 36 χώρες και περιοχές κατέκτησαν τουλάχιστον ένα μετάλλιο, γεγονός που αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και τη μεγάλη γεωγραφική διασπορά των επιτυχιών στη διοργάνωση.

Τέταρτη δύναμη στο Τζούντο και έκτη στη Γυμναστική

Το χρυσό μετάλλιο του Γιάννη Αντωνίου αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή της κυπριακής παρουσίας, ενώ συνολικά δώδεκα Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες ανέβηκαν στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και τη σταθερότητα του κυπριακού αθλητισμού σε διεθνές επίπεδο.

Εξαιρετικά σημαντικές ήταν και οι επιδόσεις της Κύπρου στις επιμέρους κατατάξεις των αθλημάτων. Στο Τζούντο, η κυπριακή ομάδα κατέλαβε την 4η θέση στον πίνακα μεταλλίων και τη 2η θέση σε συνολικό αριθμό μεταλλίων με απολογισμό ενός χρυσού, δύο αργυρών και τεσσάρων χάλκινων μεταλλίων, πίσω μόνο από την Αγγλία, τον Καναδά και την Ινδία.

Στη Γυμναστική, η Κύπρος τερμάτισε στην 6η θέση του πίνακα μεταλλίων (0-2-1) και στην 4η θέση σε συνολικό αριθμό μεταλλίων, πίσω από τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Γαλλία.

Αντίστοιχα, στον Στίβο η κυπριακή ομάδα κατέλαβε την 22η θέση στον πίνακα μεταλλίων και τη 13η θέση σε συνολικό αριθμό μεταλλίων, σε μία διοργάνωση όπου κυριάρχησαν η Αυστραλία, η Τζαμάικα και η Αγγλία.

Τα 12 μετάλλια της κυπριακής αποστολής

Η κυπριακή αποστολή πανηγύρισε συνολικά 12 μετάλλια σε τρία αθλήματα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική της στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες και καταγράφοντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών.

Αθλητής / Αθλήτρια Άθλημα Αγώνισμα Μετάλλιο

Γιάννης Αντωνίου Τζούντο +100 κιλά Χρυσό

Μάριος Γεωργίου Γυμναστική Δίζυγο Αργυρό

Μάριος Γεωργίου Γυμναστική Μονόζυγο Αργυρό

Ιωσήφ Κεσίδης Στίβος Δισκοβολία Αργυρό

Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι Τζούντο -66 κιλά Αργυρό

Σοφία Ασβεστά Τζούντο -52 κιλά Αργυρό

Νεόφυτος Κυριάκου Γυμναστική Άλμα Χάλκινο

Μίλαν Τραΐκοβιτς Στίβος 110 μ. με εμπόδια Χάλκινο

Πέτρος Χριστοδουλίδης Τζούντο -66 κιλά Χάλκινο

Οδυσσέας Γεωργάκης Τζούντο -81 κιλά Χάλκινο

Ζανέτ Μιχαηλίδου Τζούντο -78 κιλά Χάλκινο

Γιώργος Κρουσσανιωτάκης Τζούντο -100 κιλά Χάλκινο

Η παρουσία των Κύπριων αθλητών και αθλητριών στη Γλασκώβη χαρακτηρίστηκε από αγωνιστική συνέπεια, υψηλό επίπεδο απόδοσης και εξαιρετικό ήθος, στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τη συστηματική δουλειά που πραγματοποιείται από τις αθλητικές ομοσπονδίες, τους προπονητές και το προσωπικό που πλαισιώνει τις εθνικές ομάδες.

Ξεχωριστή θέση στην κυπριακή παρουσία κατείχε ο Γιάννης Αντωνίου, ο οποίος με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στην κατηγορία +100 κιλών του Τζούντο χάρισε στην Κύπρο την κορυφαία διάκριση της διοργάνωσης.

Παράλληλα, ο Μάριος Γεωργίου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κλάση του με δύο αργυρά μετάλλια στα όργανα του Δίζυγου και του Μονόζυγου φτάνοντας στην τρίτη του συμμετοχή σε Κοινοπολιτειακούς Αγώνες τα εννέα μετάλλια (2 χρυσά, 2 αργυρά, 5 χάλκινα), που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός για οποιονδήποτε κύπριο αθλητή στη διοργάνωση.

Σημαντικές διακρίσεις πέτυχαν ο Ιωσήφ Κεσίδης στη Δισκοβολία, η Σοφία Ασβεστά και ο Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι στο Τζούντο (μετά το χρυσό στο Μπέρμιγχαμ ήρθε και αργυρό στη Γλασκώβη), καθώς και οι Νεόφυτος Κυριάκου, Μίλαν Τραΐκοβιτς (πρώτο μετάλλιο στην ιστορία σε δρομικό αγώνισμα Στίβου), Πέτρος Χριστοδουλίδης, Οδυσσέας Γεωργάκης, Ζανέτ Μιχαηλίδου και Γιώργος Κρουσσανιωτάκης, οι οποίοι συνέβαλαν στον εξαιρετικό απολογισμό της κυπριακής ομάδας.

Επιπρόσθετα αρκετοί αθλητές πέτυχαν πλασαρίσματα στην πρώτη οκτάδα των αγωνισμάτων τους.

Η Γλασκώβη αποχαιρέτησε τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες με βλέμμα στο μέλλον

Με μια τελετή γεμάτη μουσική, έντονο συμβολισμό και σκωτσέζικο χρώμα, η Γλασκώβη έριξε την αυλαία των Κοινοπολιτειακών Αγώνων 2026, ολοκληρώνοντας μια διοργάνωση που επιχείρησε να αποδείξει ότι οι Αγώνες μπορούν να παραμείνουν σύγχρονοι, οικονομικά βιώσιμοι και ελκυστικοί.

Παρουσία του Δούκα του Εδιμβούργου, πρίγκιπα Εδουάρδου, ο οποίος κήρυξε επίσημα τη λήξη των Αγώνων, το πρόγραμμα της βραδιάς στο OVO Hydro συνδύασε παραδοσιακά και σύγχρονα στοιχεία της σκωτσέζικης κουλτούρας. Ξεχώρισαν οι εμφανίσεις των Simple Minds, της Delta Goodrem, των Cammy Barnes, Sandi Thom και BEMZ, ενώ ένα εντυπωσιακό ινδοσκωτσέζικο καλλιτεχνικό αφιέρωμα προανήγγειλε τη διοργάνωση του 2030 στο Αχμενταμπάντ της Ινδίας. Η τελετή ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό σόου φωτισμών και πυροτεχνημάτων.

Ξεχωριστή θέση είχαν οι αθλητές και οι εθελοντές, στους οποίους αποδόθηκε φόρος τιμής για τη συμβολή τους στην επιτυχία των Αγώνων. Παράλληλα, προβλήθηκαν ιστορικές στιγμές της διοργάνωσης, με έμφαση στις νέες χώρες που πανηγύρισαν τα πρώτα τους μετάλλια και στη διαρκή ενίσχυση της συμμετοχής των παραθλημάτων.

Πέρα από το καλλιτεχνικό σκέλος, το βασικό μήνυμα της βραδιάς ήταν ότι το μοντέλο μιας μικρότερης και πιο ευέλικτης διοργάνωσης μπορεί να αποτελέσει τη βάση για το μέλλον των Κοινοπολιτειακών Αγώνων. Αν και δεν έλειψαν οι συζητήσεις για το περιορισμένο μέγεθος της διοργάνωσης και την απουσία ορισμένων κορυφαίων αθλητών, η γενική αίσθηση ήταν ότι η Γλασκώβη παρέδωσε μια επιτυχημένη διοργάνωση, αφήνοντας αισιοδοξία για την επόμενη στάση του θεσμού στην Ινδία.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες για τη συνεργασία προς την Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΚΕΠΕ), τις Ομοσπονδίες Άρσης Βαρών, Γυμναστικής, Κολύμβησης, Στίβου και Τζούντο, καθώς επίσης και προς την ALLWYN (Diamond Partner), τις EUROBANK και LOGICOM (Platinum Partners), την PETROLINA (Gold Partner), τις ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ, ALLIANZ και MEDOCHEMIE (Silver Partners), την CABLENET (Communications Partner), την DELOITTE (Professional Services Partner), την TOYOTA (Mobility Partner) και τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (Medical Diagnosis Partner) για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.