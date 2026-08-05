Λιβάι Γκαρσία - Παναθηναϊκός: Τα οικονομικά δεδομένα του σπουδαίου deal

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (04/08), ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να δώσει τα χέρια με τη Σπαρτάκ Μόσχας και να κλείσει τη συμφωνία για την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία.

Η υπόθεση μόνο εύκολη δεν ήταν, αφού οι «πράσινοι» χρειάστηκε να ξεπεράσουν αρκετά εμπόδια στις διαπραγματεύσεις μέσω των σωστών χειρισμών του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, Στέφανου Κοτσόλη, αλλά και της οικονομικής υπέρβασης που έκανε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Γιάννης Αλαφούζος.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Κοτσόλης ανέβαλε το ταξίδι του στο TransferRoom στην Ισπανία προκειμένου να μείνει στην Αθήνα και να σιγουρευθεί πως όλα θα πάνε όπως πρέπει με τον φορ από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, ώστε να προλάβουν στη συνέχεια και τη προθεσμία της δήλωσής του στην ευρωπαϊκή λίστα, η οποία ολοκληρωνόταν χθες το βράδυ στις 23:59.

Για τον ίδιο σκοπό ο 28χρονος διεθνής άσος πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό των «πρασίνων» στη Ρωσία, ώστε να εξοικονομηθεί χρόνος.

Αυτά έδωσε ο Παναθηναϊκός σε Σπαρτάκ και Λιβάι

Η περίπτωση του Λιβάι δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς την απαραίτητη οικονομική υπέρβαση από τη διοίκηση των «πρασίνων», όπως προείπαμε.

Σ' ένα καλοκαίρι που οι «πράσινοι» έχουν ήδη ξεπεράσει τα 25 εκατ. ευρώ σε μεταγραφές, ήρθε να προστεθεί και η μετακίνηση του φορ από τον Τρινιντάντ και Τομπάγκο, μ' ένα deal αρκετά συμφέρον για τα δεδομένα του ποδοσφαιριστή αυτού.

Μην ξεχνάμε πως μιλάμε για έναν παίκτη για τον οποίο οι Ρώσοι είχαν πληρώσει 18,7 εκατ. ευρώ για να τον πάρουν από την ΑΕΚ.

Το «τριφύλλι», λοιπόν, μπόρεσε να τον κλείσει ως δανεικό για έναν χρόνο, πληρώνοντας ένα ενοίκιο ύψους 800 χιλ. ευρώ.

Στη συμφωνία συμπεριλήφθηκε και οψιόν αγοράς ύψους 10 εκατ. ευρώ. Η ειδοποιός διαφορά με όσα γράφονταν είναι πως δεν υπάρχει κανένας όρος που να αναγκάζει το «τριφύλλι» να αγοράσει τον ποδοσφαιριστή στο φινάλε του δανεισμού είτε που να αφορά πρόκριση στα προκριματικά του Champions League είτε κάποιον αριθμό συμμετοχών κλπ.

Όσον αφορά το συμβόλαιο του Λιβάι Γκαρσία, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα 3,5 εκατ. ευρώ που έπαιρνε στη Μόσχα.

Το ακριβές ύψος του δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο αυτό φαίνεται πως είναι στα επίπεδα του πιο υψηλόμισθου παίκτη του ρόστερ του Παναθηναϊκού, Φακούντο Πελίστρι, που αμείβεται με 2,1 εκατ. ευρώ ετησίως, ίσως και λίγο παραπάνω, καθιστώντας εκείνον με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στο κλαμπ.

gazzetta.gr