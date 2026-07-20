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Ξεκίνησε την προσπάθειά του στο Grand Slam του Λος Άντζελες ο Παύλος Κοντίδης

ΓΗΠΕΔΟ

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Ξεκίνησε την προσπάθειά του στο Grand Slam του Λος Άντζελες ο Παύλος Κοντίδης

Στο τρίτο Grand Slam εντός του 2026 ο Κύπριος ιστιοπλόος δοκιμάζεται στα Ολυμπιακά νερά του «Λος Άντζελες 2028»

Στα Ολυμπιακά νερά του Σαν Πέδρο, στο λιμάνι του Λος Άντζελες, αγωνίζεται αυτές τις ημέρες ο Παύλος Κοντίδης, συμμετέχοντας στο τρίτο Grand Slam της χρονιάς.

Η δράση ξεκίνησε από την Κυριακή, 19 Ιουλίου, και μέχρις στιγμής έχει γίνει μία ιστιοδρομία, στην οποία ο Παύλος Κοντίδης τερμάτισε στην 27η θέση, της κατηγορίας ILCA 7.

Σαφώς η παρουσία και συμμετοχή του Παύλου Κοντίδη στο Λος Άντζελες, προσφέρει και την ιδανική ευκαιρία ώστε ο δις Αργυρός Ολυμπιονίκης να μαζέψει και πολύτιμα στοιχεία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων «Λος Άντζελες 2028».

Ο Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη της κατηγορίας ILCA 7 βρίσκεται στο Λος Άντζελες από τις αρχές του μήνα και στο διάστημα πριν από την έναρξη του Grand Slam συμμετείχε και στο North American Championship, καταλαμβάνοντας την 10η θέση.

Θυμίζουμε ότι, πέρσι, ο Κοντίδης είχε κατακτήσει χάλκινο στο Grand Slam του Λος Άντζελες, με τις ιστιοδρομίες να είχαν γίνει στο Λονγκ Μπιτς.

Στα προηγούμενα Grand Slam του 2026 o ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού, λόγω ασθένειας δεν αγωνίστηκε στην Πάλμα της Μαγιόρκα, ενώ ήταν 8ος στο Ιέρς. Ακολούθως είχε αναδειχθεί Πρωταθλητής Ευρώπης, για τρίτη φορά στην καριέρα του, στον αγώνα που έγινε στην Κροατία.

Στο Λος Άντζελες, πέραν του Κοντίδη, υπάρχει άλλη μία κυπριακή συμμετοχή, με την Μαριλένα Μακρή να αγωνίζεται στην κατηγορία ILCA 6. Στην πρώτη ιστιοδρομία ήταν 11η.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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