Κοντίδης: Aνέβηκε 6ος στο Grand Slam του Λος Άντζελες

Στην 6η θέση της γενικής κατάταξης, στην κατηγορία ILCA 7, βρίσκεται ο Παύλος Κοντίδης, μετά τη συμπλήρωση των πρώτων πέντε ιστιοδρομιών στο Grand Slam του Λος Άντζελες.

Ο Κύπριος ιστιοπλόος μετά την 27ή θέση στην πρώτη κούρσα, η οποία και είναι αυτή που διαγράφεται μέχρις στιγμής από τον λογαριασμό του, τα πήγε πολύ καλά στις επόμενες τέσσερις ιστιοδρομίες, με αποτέλεσμα να ανεβεί αρκετά.

Στην δεύτερη κούρσα πέρασε τρίτος το νήμα του τερματισμού, στην τρίτη και στην τέταρτη ήταν όγδοος, ενώ στην πέμπτη ήταν πέμπτος.

Στην πρωτιά βρίσκεται ο Βρετανός Michael Beckett (10β.), με τον Ιρλανδό Finn Lynch (19β.) και τον Νεοζηλανδό Matt Wearn (20β.) να τον ακολουθούν σε 2η και 3η θέση αντίστοιχα. Στην 4η θέση είναι ο Βρετανός Eliot Hanson

(21β.) και στην 5η, με έναν βαθμό διαφορά από τον Παύλο Κοντίδη (24β.) ο Ολλανδός Duko Bos (23β.).

Σημειώνεται ότι, στην κατηγορία ILCA 6, η Μαριλένα Μακρή, με συμπληρωμένες επίσης πέντε ιστιοδρομίες, βρίσκεται στην 20ή θέση.