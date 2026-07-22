Μπήκαν στον χρυσό στόλο οι Κοντίδης και Μακρή στο Grand Slam του Λος Άντζελες

Με δύο τέταρτες θέσεις έκανε εκκίνηση στον Χρυσό Στόλο ο Παύλος Κοντίδης στο τρίτο Grand Slam της χρονιάς, το οποίο διεξάγεται στο Σαν Πέδρο του Λος Άντζελες.

Ο Κύπριος ιστιοπλόος ολοκλήρωσε έκτος τις προκριματικές σειρές και μπαίνοντας στις τελικές ιστιοδρομίες κατάφερε, τερματίζοντας τέταρτος στις δύο κούρσες, να ανεβεί πέμπτος στη γενική κατάταξη της κατηγορίας ILCA 7 με

Στην πρωτοπορία παραμένει ο Βρετανός Michael Beckett, με τον Ιρλανδό Finn Lynch να τον ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τον Βρετανό Eliot Hanson στην τρίτη. Τέταρτος είναι ο Αυστραλός Matt Wearn.

Στον Χρυσό Στόλο, της κατηγορίας ILCA 6, συμμετέχει και η Μαριλένα Μακρή, που έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα στις τελικές σειρές, τερματίζοντας έκτη στην πρώτη κούρσα, πλασάρισμα που είναι και το καλύτερο της στη διοργάνωση και το οποίο είχε πετύχει και στην δεύτερη προκριματική κούρσα. Η Κύπρια ιστιοπλόος είναι 16ή στη γενική κατάταξη.

Oι τελικές σειρές θα συνεχιστούν μέχρι την Παρασκευή, οπότε και οι δέκα πρώτοι κάθε κατηγορίας θα αγωνιστούν στις δύο κούρσες που θα γίνουν για τα μετάλλια.