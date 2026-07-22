Από «τριφύλλι» σε «τριφύλλι» οι Βύντρα, Ζέκα και Σώκος

Δεν είναι μόνο ο Άγγελος Βύντρα (ο γιος του παλαίμαχου άσου του Παναθηναϊκού, Λουκά), ο οποίος συμφώνησε να επεκτείνει το συμβόλαιό του με τους «πράσινους» και να παραχωρηθεί δανεικός στην Ομόνοια 29Μ.

Συγκεκριμένα, ανάλογο δρομολόγιο με τον 18χρονο κεντρικό αμυντικό ακολουθούν άλλοι δύο ποδοσφαιριστές των ακαδημιών του Παναθηναϊκού, ο 19χρονος χαφ Ρουσίντ Ζέκα και ο συνομήλικός του μεσοεπιθετικός, Γιώργος Σώκος.

Αμφότεροι, ανανεώσαν – όπως και ο Βύντρα – τα συμβόλαιά τους με το «τριφύλλι» και παραχωρούνται δανεικοί για έναν χρόνο στη νεοφώτιστη κυπριακή ομάδα. Είναι ευνόητο και σαφώς δεν αποκλείεται αυτές οι συμφωνίες να σηματοδοτήσουν και την έναρξη μιας συνεργασίας μεταξύ των δύο ομάδων, όπως σημειώνουν τα ελλαδικά ΜΜΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πως πέραν της τριπλέτας από τον Παναθηναϊκό, η Ομόνοια 29Μ έχει συμφωνήσει και με έναν ακόμη νεαρό Έλληνα, τον 23χρονο τερματοφύλακα Νίκο Γραμματικάκη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Βόλο, όπου και αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ύστερα από δύο επαγγελματικές χρονιές στον Αστέρα Τρίπολης.