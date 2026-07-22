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ΒΙΝΤΕΟ: Πήρε επίσημη μορφή η κίνηση από το πάνω ράφι στον ΑΠΟΕΛ - Δικός του ο Αντονίν Μπαράκ!

ΓΗΠΕΔΟ

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ΒΙΝΤΕΟ: Πήρε επίσημη μορφή η κίνηση από το πάνω ράφι στον ΑΠΟΕΛ - Δικός του ο Αντονίν Μπαράκ!

Ολοκλήρωσε μια ποιοτική προσθήκη η ομάδα της πρωτεύουσας

Τα βρήκε σε όλα με τον Μπαράκ και έπεσαν οι υπογραφές!

Ο ΑΠΟΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας γνωστοποιεί την μετακίνηση του 31χρονου Τσέχου μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα βρίσκεται στον Αρχάγγελο για τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. 

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Αναλυτικά: «Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την συμφωνία μεταγραφής με την ACF Fiorentina για τον Τσέχο διεθνή μέσο Antonín Barák, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο για ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή του συμβολαίου του.

Ο Antonín Barák γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1994 στην Τσεχία, έχει ύψος 1,90 και αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος.

Αγωνίστηκε στα πρωταθλήματα της Τσεχίας, της Ιταλίας και της Τουρκίας, φορώντας τις φανέλες των Příbram, Vlašim, Slavia Πράγας, Udinese, Lecce, Hellas Verona, Fiorentina, Kasımpaşa και Sampdoria. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε υψηλό επίπεδο, με πολυετή παρουσία και πάνω από 200 συμμετοχές στη Serie A, καθώς και συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Μετρά επίσης 44 συμμετοχές με την εθνική Τσεχίας.

Καλωσορίζουμε τον Antonín Barák στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα».

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