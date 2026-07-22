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Οι καρποί των κόπων και η συνέχεια

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Οι καρποί των κόπων και η συνέχεια

Οι γαλάζιοι βρίσκονται στην Τιφλίδα ενόψει της αυριανής (19:00) αναμέτρησης με την Ντίλα Γκόρι

Η αντεπίθεση που ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο, όταν τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας δόθηκαν στον Ερνάν Λοσάδα, είχε αποτέλεσμα για τον Απόλλωνα και πλέον ήρθε η ώρα στην ομάδα της Λεμεσού να γευτούν τους καρπούς των κόπων τους.

Οι γαλάζιοι βρίσκονται στην Τιφλίδα ενόψει της αυριανής (19:00) αναμέτρησης με την Ντίλα Γκόρι, στην επιστροφή των γαλάζιων στην Ευρώπη έπειτα από τέσσερα χρόνια. Σαφώς ο στόχος είναι αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι να κρατήσει για αρκετό καιρό και να οδηγήσει τουλάχιστον μέχρι τη League Phase του Conference League και, γιατί όχι, και παραπέρα. Βλέποντας βήμα-βήμα είναι σημαντικό να τεθούν στο πρώτο σκέλος των αναμετρήσεων του β’ προκριματικού γύρου οι βάσεις ενόψει της ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης (28/07), στο στάδιο «Αλφαμέγα». Στα αγωνιστικά, ο Αργεντινός τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του τον Όσμπολτ, που τις τελευταίες ημέρες μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων.

Από εκεί και πέρα, ο Γκασπάρ υπολογίζεται ακόμη και για την ενδεκάδα, ενώ ο Γκάρι Ροντρίγκες ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα, μετά την ολιγοήμερη άδεια μετά τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ και αναμένεται να έτοιμος για τη ρεβάνς.

Στην προσπάθειά του στη Γεωργία ο Απόλλωνας θα έχει στο πλευρό του, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, γύρω στους 200 οπαδούς, με τη διοίκηση να χορηγεί τα εισιτήρια του αγώνα. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, όπως λέγεται επισήμως, οι ιθύνοντες τον Απόλλωνα προχωράνε για την υλοποίηση άλλων δύο μεταγραφών που θα αφορούν τη γραμμή κρούσης, καθώς υπάρχει ανάγκη για κεντρικό επιθετικό και ακραίο επιθετικό.

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