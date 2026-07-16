Δύσκολη πρόκριση στους «8» του Gstaad Open για τον Τσιτσιπά σε παιχνίδι δύο ημερών

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (No85) επικράτησε με 2-1 σετ (6-4,6-7,7-6) του Ζερόμ Κιμ (No186) και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Gstaad Open. Το παιχνίδι είχε διακοπεί το βράδυ της Τετάρτης (15/07) λόγω περιορισμένης ορατότητας και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/07).

Η αρχή του παιχνιδιού έδειχνε εύκολη καθώς ο Τσιτσιπάς έσπασε το σερβίς του αντιπάλου του στο 2-2 και στην συνέχεια υπερασπίστηκε το δικό του για να φτάσει στο 6-4 και το 1-0 στα σετ.

Το δεύτερο σετ ήταν απόλυτα ισορροπημένο και με τους δύο αθλητές να διατηρούν εξαιρετικά το σερβίς τους οδηγήθηκε σε τάι μπρέικ. Εκεί, ο Κιμ ξεκίνησε με δύο μίνι μπρέικ και με 5-0 πήρε καθαρό προβάδισμα για το 1-1, το οποίο και έκανε με το συνολικό σκορ 7-2.

Οι δύο τενίστες παρέμειναν το ίδιο συγκεντρωμένοι και στο τρίτο σετ μέχρι και την διακοπή του αγώνα στο 5-5.

Το ματς συνεχίστηκε την Πέμπτη και οι δύο αθλητές πήραν τα game τους και το παιχνίδι οδηγήθηκε σε τάι μπρέικ. Εκεί ο Έλληνας τενίστας τελείωσε το ματς στοπρώτο ματς πόιντ που κέρδισε και με συνολικό σκορ 7-5, κατέκτησε το σετ και το ματς.

Στους «8» θα βρει απέναντι του τον Άρτουρ Ρίντερκνεχ (No28) που επικράτησε με 2-1 σετ του Κλεμέν Ταμπούρ (No. 178).

sport24.gr