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Δυσκολεύθηκε αλλά πέρασε στον 3ο γύρο του Wimbledon η Σάκκαρη!

ΓΗΠΕΔΟ

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Δυσκολεύθηκε αλλά πέρασε στον 3ο γύρο του Wimbledon η Σάκκαρη!

Άφησε εκτός την Καμίλα Ραχίμοβα και θα αντιμετωπίσει την Τζάσμιν Παολίνι

Την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο του Γουίμπλεντον εξασφάλισε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία επικράτησε της Καμίλα Ραχίμοβα με 6-3, 0-6, 7-6(7), ύστερα από μία συγκλονιστική αναμέτρηση που κρίθηκε στο super tie-break του τρίτου σετ.

Η Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα, πέτυχε το πρώτο break στο τρίτο game και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος του πρώτου σετ, το οποίο κατέκτησε με 6-3.

Η συνέχεια, ωστόσο, ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς η Ραχίμοβα κυριάρχησε στο δεύτερο σετ, δεν επέτρεψε στη Σάκκαρη να κατακτήσει ούτε ένα game και ισοφάρισε σε 1-1 με 6-0.

Στο τρίτο σετ οι δύο αθλήτριες έδωσαν σκληρή μάχη. Η Ραχίμοβα προηγήθηκε 5-3 και βρέθηκε δύο games μακριά από τη νίκη, όμως η Σάκκαρη αντέδρασε, ανέκτησε το χαμένο break και ισοφάρισε σε 5-5, οδηγώντας τελικά την αναμέτρηση στο tie-break.

Εκεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, επικράτησε με 10-5 και «σφράγισε» την πρόκριση στον τρίτο γύρο του λονδρέζικου Grand Slam.

Τα σετ: 6-3, 0-6, 7-6(7).

 

Με Παολίνι στην επόμενη φάση

Την Τζάσμιν Παολίνι θα βρει απέναντί της η Μαρία Σάκκαρη στον τρίτο γύρο του Γουίμπλεντον, με φόντο την πρόκριση στις «16» καλύτερες του λονδρέζικου Grand Slam.

Η Ιταλίδα, Νο17 στην παγκόσμια κατάταξη και φιναλίστ της διοργάνωσης το 2024, επικράτησε της Βικτόρια Γκόλουμπιτς με 7-6(0), 6-4 και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο.

Η Παολίνι είχε εντυπωσιακή πορεία στην περσινή διοργάνωση, όταν και έφτασε μέχρι τον τελικό, όπου ηττήθηκε από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Στο μεταξύ, η Σάκκαρη προηγείται 3-2 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις σε επίπεδο WTA, έχοντας επικρατήσει και στην τελευταία τους συνάντηση, τον περασμένο Φεβρουάριο στην Ντόχα, με straight sets.

Η αναμέτρηση έχει οριστεί για το προσεχές Σάββατο (4/7/).

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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