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Στο πλευρό των αθλητών της ενόργανης γυμναστικής η ΚΟΕ

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο πλευρό των αθλητών της ενόργανης γυμναστικής η ΚΟΕ

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Γεώργιος Χρυσοστόμου, επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο «Βύρων Λάρνακας» και έστειλε μήνυμα στήριξης και απόλυτης εμπιστοσύνης στους αθλητές ενόψει των Κοινοπολιτειακών Αγώνων της Γλασκώβης

Την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά την προετοιμασία των αθλητών της ενόργανης γυμναστικής είχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου, κατά την επίσκεψή του στο προπονητικό κέντρο ενόργανης γυμναστικής «Βύρων Λάρνακας», την Τρίτη 30 Ιουνίου.

Τον κ. Χρυσοστόμου συνόδευαν ο Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος του Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυμναστικής, κ. Σώτος Τρικωμίτης, στην παρουσία του Πρόεδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυμναστικής, κ. Σάββα Μάτσα.

Στην προπόνηση συμμετείχαν οι προπονητές Παναγιώτης Πετρίδης, Παναγιώτης Σιήππης, Ηρόδοτος Γεωργαλλάς και Πλάμεν Πετρόφ, καθώς και οι αθλητές/τριες Μάριος Γεωργίου, Ηλίας Γεωργίου, Σωκράτης Πηλακούρης, Μιχάλης Χαρή, Γιώργος Άγγονας, Νεόφυτος Κυριάκου, Κυριάκος Μαρκίδης και Γεωργία Χαραλάμπους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Πρόεδρος της ΚΟΕ παρακολούθησε την προπόνηση και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους αθλητές, οι οποίοι βρίσκονται στα τελευταία στάδια της προετοιμασίας τους ενόψει των σημαντικών αγωνιστικών υποχρεώσεων του καλοκαιριού, με πρώτη τη συμμετοχή τους στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης, οι οποίοι αρχίζουν στις 23 Ιουλίου.

Απευθυνόμενος στους αθλητές, ο κ. Χρυσοστόμου τόνισε ότι η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη τόσο τις επιλογές των Ομοσπονδιών όσο και τους ίδιους τους αθλητές. Υπογράμμισε ότι, μέσα από συντονισμένες ενέργειες και αιτήματα προς τους διοργανωτές των Αγώνων, η ΚΟΕ εξασφάλισε τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού αθλητών, με στόχο τη μέγιστη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή έχει διασφαλίσει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους, ώστε όλοι οι αθλητές που εξασφαλίζουν δικαίωμα συμμετοχής να μπορέσουν να αγωνιστούν υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυμναστικής, κ. Σάββας Μάτσας, ευχαρίστησε τους κ. Χρυσοστόμου και Τρικωμίτη για την παρουσία τους στον χώρο της προπόνησης, επισημαίνοντας τη στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυμναστικής και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. 

Όπως ανέφερε, η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζεται στις αποφάσεις που λαμβάνονται προς όφελος των αθλητών και των προπονητών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της κυπριακής γυμναστικής.Εκπροσωπώντας τους προπονητές ο κ. Παναγιώτης Πετρίδης ευχαρίστησε για την στήριξη και τις συνθήκες που διασφαλίζει η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή προς τους αθλητές και τους προπονητές κάθε φορά που οι αποστολές της συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις, σημειώνοντας ότι η φυσική παρουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στους χώρους προπόνησης της ομάδας ανεβάζει την ψυχολογία της ομάδας ενόψει της αγωνιστικής της συμμετοχής.

Από την πλευρά τους οι αθλητές διαβεβαίωσαν ότι για άλλη μια φορά θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό στους αγώνες με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή επαναβεβαιώνει τη διαρκή στήριξη της προς τους αθλητές και τις Ομοσπονδίες, επενδύοντας στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους και στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα τους επιτρέψουν να εκπροσωπήσουν επάξια την Κύπρο στις διεθνείς διοργανώσεις.

Απευθύνει επίσης θερμές ευχαριστίες προς την ALLWYN (Diamond Partner), τις EUROBANK και LOGICOM (Platinum Partners) την PETROLINA (Gold Partner) και τις MEDOCHEMIE και ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ (Silver Partnerς) για τη συνεργασία και τη διαχρονική στήριξή τους προς υλοποίηση της αποστολής της.Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή2 Ιουλίου 2026 Λιγότερα

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