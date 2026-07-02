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Αλέξανδρος Τοφαλίδης: «Η επιμονή και η συνέπεια φέρνουν πάντα αποτελέσματα»

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Αλέξανδρος Τοφαλίδης: «Η επιμονή και η συνέπεια φέρνουν πάντα αποτελέσματα»

O Αλέξανδρος Τοφαλίδης μιλάει για την προπόνηση, την πειθαρχία και τους αγώνες του

Πίσω από κάθε μεγάλη αθλητική επιτυχία κρύβονται αμέτρητες ώρες προπόνησης, πειθαρχίας και επιμονής. Για τον Αλέξανδρο Τοφαλίδη, η καθημερινότητα ενός αθλητή υψηλού επιπέδου δεν είναι ποτέ ίδια, όμως η οργάνωση και η συνέπεια αποτελούν βασικά στοιχεία της ζωής του. Αποτελεί τον πρώτο Κύπριο ξιφομάχο που κατάφερε να προκριθεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες και μας παίρνει μαζί του, στην καθημερινότητα του.

«Καμία μέρα δεν είναι ακριβώς ίδια, αλλά μου αρέσει να έχω μια ρουτίνα», αναφέρει. Η ημέρα του ξεκινά με πρωινό και προγραμματισμό, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν οι προπονήσεις. Ανάλογα με την περίοδο της σεζόν, μπορεί να προπονείται στην ξιφασκία το πρωί και να ακολουθεί προπόνηση ενδυνάμωσης αργότερα μέσα στην ημέρα. «Εκτός από την προπόνηση, ασχολούμαι και με την προπονητική, διαχειρίζομαι την επιχείρησή μου, εργάζομαι ως ομιλητής σε συνέδρια και εκδηλώσεις και συνεχίζω να προωθώ το βιβλίο μου, Fighting for Your Dream. Το πρόγραμμά μου είναι απαιτητικό, αλλά μου αρέσει να αντιμετωπίζω διαφορετικές προκλήσεις παράλληλα με την αθλητική μου καριέρα».

Οι προπονήσεις του Αλέξανδρου διαρκούν συνήθως τρεις έως πέντε ώρες ημερησίως και περιλαμβάνουν τεχνική εξάσκηση, τακτική, αγωνιστικές μονομαχίες και προγράμματα φυσικής κατάστασης. Όπως εξηγεί, «κάθε προπόνηση έχει έναν σκοπό και στόχος είναι η βελτίωση και όχι απλώς η σκληρή δουλειά».

Εξίσου σημαντική θεωρεί και την ψυχολογική προετοιμασία. Πριν από κάθε προπόνηση ή αγώνα αφιερώνει λίγα λεπτά σε ασκήσεις αναπνοής και νοητική απεικόνιση, ώστε να παραμένει συγκεντρωμένος σε όσα θέλει να πετύχει. «Πριν από έναν αγώνα οραματίζομαι διαφορετικά σενάρια, επαναλαμβάνω το αγωνιστικό μου πλάνο και υπενθυμίζω στον εαυτό μου να παραμένει συγκεντρωμένος στο παρόν. Έχω διαπιστώσει ότι όταν εστιάζω στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα, αποδίδω καλύτερα» συμπλήρωσε ο Κύπριος ξιφομάχος.

«Πάντα υπάρχει κάτι που μπορώ να βελτιώσω»

Ακόμη και όταν δεν υπάρχουν αγώνες, συνεχίζει να προπονείται με τον ίδιο ζήλο. Πιστεύει ότι η πραγματική πρόοδος έρχεται μέσα από τη συνεχή βελτίωση, επισημαίνοντας πως «η δουλειά που κάνεις όταν κανείς δεν σε βλέπει είναι αυτή που τελικά κάνει τη διαφορά».

Στον ελεύθερο χρόνο του επιλέγει να ξεκουράζεται, να περνά χρόνο με τη σύζυγό του, την οικογένεια και τους φίλους του, ενώ απολαμβάνει τα ταξίδια, το ποδόσφαιρο και να παρακολουθεί ταινίες. Παράλληλα, μέσα από τις ομιλίες και το βιβλίο του προσπαθεί να εμπνεύσει και άλλους ανθρώπους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. «Μου αρέσει να ασχολούμαι με την προπονητική και να μοιράζομαι όσα έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Από τότε που ολοκλήρωσα το βιβλίο μου, Fighting for Your Dream, αφιερώνω περισσότερο χρόνο στις ομιλίες μου, βοηθώντας ανθρώπους να αναπτύξουν τη νοοτροπία που χρειάζεται για να ξεπερνούν τις δυσκολίες, είτε είναι αθλητές είτε όχι» πρόσθεσε ο Τοφαλίδης.

Το μυστικό για την επιτυχία…

Για τον ίδιο, το σημαντικότερο στοιχείο της επιτυχίας είναι η συνέπεια. «Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Η επιτυχία έρχεται όταν εμφανίζεσαι κάθε μέρα, κάνεις σωστά τα μικρά πράγματα και εμπιστεύεσαι τη διαδικασία», επισημαίνοντας η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού χρειάστηκε σχεδόν είκοσι χρόνια προσπάθειας. «Αν κάτι μου δίδαξε αυτή η διαδρομή, είναι ότι η επιμονή και η συνέπεια φέρνουν πάντα αποτελέσματα» τόνισε ο Κύπριος αθλητής.

 

*** Tης Ελένης Κουκουμά στην ιστοσελίδα olatasports.com.

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