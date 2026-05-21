Κοντίδης: Οι κούρσες ακυρώθηκαν λόγω ανέμων

Από την pole position μπαίνει στην τελευταία ημέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ο Παύλος Κοντίδης.

Δεν έγινε ιστιοδρομίες την Πέμπτη (21/5), έτσι η κατάταξη παρέμεινε αναλλοίωτη με τον Παύλο στο +4 από το Γερμανό Buhl. Ο αγώνας ολοκληρώνεται την Παρασκευή (22/5), όταν και οι διοργανωτές θα κάνουν όσο πιο πολλές κούρσες μπορούν.

Την Πέμπτη (21/5) ο στόλος ανάμενε πολλές ώρες στην στεριά ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στον στίβο, όπου λόγω ισχυρότατων ανέμων και επερχόμενης καταιγίδας, οι κούρσες ακυρώθηκαν.