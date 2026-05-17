Επίσημα πλέον ανακοινώθηκε πως ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ επιστρέφει στο UFC.

Ο Ιρλανδός αστέρας των μικτών πολεμικών τεχνών θα μπει ξανά στο οκτάγωνο στις 11 Ιουλίου στο Λας Βέγκας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Μαξ Χόλογουεϊ.

Ο ΜακΓκρέγκορ, που έχει χτίσει τεράστια φήμη στο άθλημα και μετρά ρεκόρ 22–6, έχει να αγωνιστεί από τον Ιούλιο του 2021, όταν ηττήθηκε από τον Ντάστιν Πουαριέ και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο.

Ο αντίπαλός του, Χόλογουεϊ (27–9), επιστρέφει κι εκείνος μετά την τελευταία του εμφάνιση τον Οκτώβριο του 2024, όταν έχασε από τον Ίλια Τοπούρια.

Το μεγάλο comeback του «Notorious» είναι πλέον γεγονός.

