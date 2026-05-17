Υποδοχή ηρώων στους παίκτες της Χαρτς μετά την απώλεια του τίτλου!

Θα έγραφαν ιστορία, το φινάλε ήταν γεμάτο πίκρα, αλλά αυτό δεν σταμάτησε τον κόσμο της Χαρτς να υποδεχθεί την αποστολή της ομάδας στην επιστροφή της στο Tynecastle μετά την ήττα (3-1) από τη Σέλτικ στη Γλασκώβη και την απώλεια του τίτλου.

Η ομάδα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη έφτασε πολύ κοντά στο πρώτο πρωτάθλημα μετά το 1960, αλλά στον... τελικό των τελικών, απέναντι στη Σέλτικ στη Γλασκώβη, τα πάντα στράβωσαν.

Οι «καθολικοί» επιβλήθηκαν 3-1 και η Χαρτς έμεινε με παράπονα για τη διαιτησία και μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για ολόχρυσες σελίδες ιστορίας.

Παρά τον πόνο στο φινάλε, ο κόσμος της ομάδας με υπερηφάνεια υποδέχθηκε τα μέλη της αποστολής πίσω στο Tynecastle και κατά χιλιάδες αποθέωσαν παίκτες και προπονητή, χειροκροτώντας τους για όσα μαγικά έζησαν τη φετινή ποδοσφαιρική χρονιά.

Hearts are welcomed back to Tynecastle by a defiant support.



Defeat to Celtic on the final day of the season ended their hopes of bringing home the club's first top flight title since 1960.#BBCFootball pic.twitter.com/eke8Oq9TNV — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) May 16, 2026

