«Ενδιαφέρον της Γιουβέντους για Πιρόλα, έγιναν οι πρώτες επαφές»

Iταλός ρεπόρτερ αναφέρει πως η Γιουβέντους παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Λορέντζο Πιρόλα και έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία για την πιθανή μεταγραφή του.

Σύμφωνα με τον Λούκα Γκραμελίνι, η ομάδα του Τορίνο εξετάζει σοβαρά την απόκτηση του 24χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2028. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο παίκτης προκαλεί ενδιαφέρον από συλλόγους της Ιταλίας.

«Η Γιουβέντους ενδιαφέρεται έντονα για τον Λορέντζο Πιρόλα. Ο γεννημένος το 2002 έρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στον Ολυμπιακό και οι "μπιανκονέρι" έχουν ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες επαφές», αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ.

Ο Πιρόλα είχε φέτος 32 συμμετοχές και 1 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό.

