Οι πράσινοι, οι οποίοι καιρό τώρα κατέκτησαν το πρωτάθλημα, συνέχισαν στους ίδιους ρυθμούς στο τελευταίο «αιώνιο» της φετινής σεζόν.

Ο Χένινγκ Μπεργκ πυκνά συχνά κάνει λόγο για σωστή νοοτροπία. Αυτό, δηλαδή το γεγονός πως η ομάδα του βρίσκει συνεχώς κίνητρα μετά την στέψη, είναι θέμα νοοτροπίας.

Όσοι αγωνίστηκαν στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, ήταν πολύ σοβαροί και συγκεντρωμένοι. Η Ομόνοια έφτιαξε αρκετές ευκαιρίες μπροστά από το αντίπαλο τέρμα με τον γκολκίπερ του αντιπάλου, αλλά και την αστοχία, να της στερούν περισσότερα γκολ.

