Θέμα νοοτροπίας
ΓΗΠΕΔΟ
Η Ομόνοια επέστρεψε στις νίκες κερδίζοντας με 3-0 τον ΑΠΟΕΛ στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής...
Οι πράσινοι, οι οποίοι καιρό τώρα κατέκτησαν το πρωτάθλημα, συνέχισαν στους ίδιους ρυθμούς στο τελευταίο «αιώνιο» της φετινής σεζόν.
Ο Χένινγκ Μπεργκ πυκνά συχνά κάνει λόγο για σωστή νοοτροπία. Αυτό, δηλαδή το γεγονός πως η ομάδα του βρίσκει συνεχώς κίνητρα μετά την στέψη, είναι θέμα νοοτροπίας.
Όσοι αγωνίστηκαν στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, ήταν πολύ σοβαροί και συγκεντρωμένοι. Η Ομόνοια έφτιαξε αρκετές ευκαιρίες μπροστά από το αντίπαλο τέρμα με τον γκολκίπερ του αντιπάλου, αλλά και την αστοχία, να της στερούν περισσότερα γκολ.
