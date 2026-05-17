Μουρίνιο: «Έχω πρόταση ανανέωσης από Μπενφίκα-Προφανώς κάτι συμβαίνει με τη Ρεάλ»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν ήταν ξεκάθαρος για το μέλλον του μετά το φινάλε της σεζόν για την Μπενφίκα και εν μέσω φημών πως επιστρέφει στη Ρεάλ.

Η Μπενφίκα έκλεισε τη σεζόν με νίκη επί της Εστορίλ (3-1) αλλά χάνοντας την έξοδο στο Champions League καθώς τερμάτισε τρίτη. Ο Ζοσέ Μουρίνιο μετά το ματς ρωτήθηκε για το μέλλον του και αν θα κάνει δεκτή την πρόταση ανανέωσης των «αετών» ή θα επιστρέψει στη Ρεάλ, όπως φημολογείται έντονα.

«Δεν ξέρω, όταν μάθω, θα πω. Υπάρχει πιθανότητα να συνεχίσω, ναι. Η πρόθεσή μου είναι να δω τι θα έχω την επόμενη εβδομάδα. Αντικειμενικά, έχω μια προσφορά ανανέωσης από την Μπενφίκα, την οποία εκτιμώ όσο και την ευκαιρία που μου δόθηκε να προπονήσω την Μπενφίκα πριν από μήνες. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες δεν ήθελα να ασχοληθώ με το μέλλον μου, με το τι λέγεται και τι δεν λέγεται. Κανείς μας δεν είναι ηλίθιος. Προφανώς, κάτι συμβαίνει, αλλά, όπως είπα, δεν υπάρχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο, δεν υπάρχει συμβόλαιο στο τραπέζι, δεν υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ εμού και του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ εμού και οποιουδήποτε σημαντικού στη δομή του συλλόγου. Αυτή τη στιγμή, το μόνο πραγματικό που υπάρχει είναι μια προσφορά από την Μπενφίκα», τόνισε ο Πορτογάλος τεχνικός.«Αυτή τη στιγμή είναι 99% σίγουρο ότι θα μείνω στην Μπενφίκα, επειδή έχω συμβόλαιο και μια προσφορά που δεν έχω δει ακόμα, αλλά ο ατζέντης μου είπε ότι ήταν μια εξαιρετική πρόταση. Από την πλευρά της Ρεάλ, αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα, αλλά προφανώς, επαναλαμβάνω, κανείς μας δεν είναι ηλίθιος. Το μόνο που συμβαίνει σε αυτό το σημείο είναι συζητήσεις μεταξύ του Ζόρζε Μέντες (σ.σ. μάνατζερ Μουρίνιο) και της Ρεάλ», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν είναι δυνατόν να πει κάποιος όχι στη Ρεάλ όταν έχει πρόταση απάντησε: «Εξαρτάται από την προσφορά, από το τι θέλουν από μένα. Δεν μιλάμε για περισσότερα ή λιγότερα χρήματα, αλλά για το τι θέλουν από μένα, αν είμαι σε θέση να πετύχω αυτό που προτείνουν, το εργασιακό προφίλ που προτείνουν. Θέλω να έχω τον χρόνο μου να αναλύσω, να σκεφτώ και να αποφασίσω μόνος μου. Η Μπενφίκα είναι Μπενφίκα και αυτό που νιώθω για την Μπενφίκα δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί. Έχω περάσει όλη μου την καριέρα κρύβοντάς το, αλλά τώρα είναι αδύνατο να το κρύψω. Αλλά είναι η καριέρα μου, θα δούμε τι θα συμβεί».

