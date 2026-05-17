Επίσημο: Εποχή Τσάμπι Αλόνσο!

Μετά την σύντομη παρουσία του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τσάμπι Αλόνσο επιστρέφει στα βρετανικά, 17 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ. Η Τσέλσι ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ότι ο 44χρονος τεχνικός αναλαμβάνει τα ηνία του κλαμπ από την 1η Ιουλίου, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

«Θέλουμε να χτίσουμε μία ομάδα ικανή να αγωνίζεται με συνέπεια στο υψηλότερο επίπεδο και να διεκδικεί τρόπαια. Υπάρχει πολύ ταλέντο στην ομάδα και θα είναι μεγάλη μου τιμή να ηγηθώ του κλαμπ. Η προσοχή μας επικεντρώνεται στη σκληρή δουλειά, στο να φτιάξουμε τη σωστή νοοτροπία και στην κατάκτηση τροπαίων», ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.



The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.



