Επίσημο: Εποχή Τσάμπι Αλόνσο!

Ο Ισπανός τεχνικός θα είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της Τσέλσι από τη νέα σεζόν.

Μετά την σύντομη παρουσία του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τσάμπι Αλόνσο επιστρέφει στα βρετανικά, 17 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ. Η Τσέλσι ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ότι ο 44χρονος τεχνικός αναλαμβάνει τα ηνία του κλαμπ από την 1η Ιουλίου, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

«Θέλουμε να χτίσουμε μία ομάδα ικανή να αγωνίζεται με συνέπεια στο υψηλότερο επίπεδο και να διεκδικεί τρόπαια. Υπάρχει πολύ ταλέντο στην ομάδα και θα είναι μεγάλη μου τιμή να ηγηθώ του κλαμπ. Η προσοχή μας επικεντρώνεται στη σκληρή δουλειά, στο να φτιάξουμε τη σωστή νοοτροπία και στην κατάκτηση τροπαίων», ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του.

