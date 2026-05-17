Πιέζει για Μπερνάρντο Σίλβα!

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μένει ελεύθερος από την Μάντσεστερ Σίτι και η ιταλική ομάδα έχει θέσει την απόκτησή του ως μεταγραφική προτεραιότητα.

Όπως αναφέρει η «Corriere dello Sport», οι ιθύνοντες της Γιουβέντους έχουν προσφέρει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο στον Μπερνάρντο Σίλβα και ασκούν έντονες πιέσεις για την απάντηση του.

Οι «μπιανκονέρι» θέλουν να προλάβουν τον ανταγωνισμό και να κλείσουν το deal με τον 32χρονο μεσοεπιθετικό, αφού Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα από την πλευρά του, ζυγίζει όλες τις επιλογές του και δεν βιάζεται να απαντήσει στην πρόταση της Γιουβέντους, θέλοντας να πάρει με ηρεμία την απόφαση για τον επόμενο σταθμό του.

