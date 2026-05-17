Κάλυψε τον Ρόκα

Στην πρόσφατη διάσκεψη Τύπου του Α. Καραπατάκη, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ «κάλυψε» τον Τσάβι Ρόκα για τις αποτυχημένες μεταγραφές του Ιανουαρίου. Επικαλέστηκε τη δυσκολία που υπάρχει τη συγκεκριμένη μεταγραφική περίοδο, για να βρεθούν διαθέσιμοι αξιόλογοι ποδοσφαιριστές. «Ποιες ομάδες πέτυχαν στις μεταγραφές Ιανουαρίου;» διερωτήθηκε. Πρόεδρε, οι άλλες ομάδες δεν είχαν τα εκατομμύρια της Ευρώπης που είχε η ΑΕΚ. Μα είναι δυνατόν, κάθε χειμώνα το ίδιο βιολί. Να μην μπορεί να βρει έστω έναν ή δύο παίκτες που να μπορούν να βοηθήσουν άμεσα την ομάδα; Αυτή είναι η δουλειά του, γι’ αυτό πληρώνεται. Και δεν είναι μόνο στη φετινή χειμερινή μεταγραφική περίοδο που τα κάνει μαντάρα ο Ρόκα. Θυμίζω τη σεζόν 2022-23, όταν η ΑΕΚ ήταν πρωτοπόρος το χειμώνα και χρειαζόταν αναβάθμιση του ρόστερ για να παραμείνει στην κορυφή. Θυμάστε τα παλτά που ήλθαν τότε;

Β. Βας