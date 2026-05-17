Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Υπέγραψε διετή ανανέωση ο Κάρικ!

Στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μονιμοποιείται ο Μάικλ Κάρικ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Άγγλος τεχνικός υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο και πλέον αναμένονται οι ανακοινώσεις, που θα γίνουν το αργότερο τη Δευτέρα. Δεν αποκλείεται να το επιβεβαιώσει και ο ίδιος μετά τη σημερινή αναμέτρηση με τη Νότιγχαμ (14:30) για την Premier League.

Ο συνιδιοκτήτης Σερ Τζιμ Ράντκλιφ έδωσε το πράσινο φως μετά από συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής αυτή την εβδομάδα, όπου ο διευθύνων σύμβουλος Ομάρ Μπεράντα και ο διευθυντής ποδοσφαίρου Τζέισον Γουίλκοξ έκαναν τη σύσταση να μονιμοποιηθεί στη θέση ο άλλοτε μέσος της ομάδας.

Υπό τον 44χρονο προπονητή η Γιουνάιτεντ έχει 10 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες παρουσιάζοντας αισθητή βελτίωση και καπαρώνοντας την έξοδο στο Champions League.

sport-fm.gr