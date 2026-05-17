Οι μεταδόσεις σήμερα Κυριακή (17/5)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 17/5
Cytavision 1
17:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Ένωση
Cytavision 3
14:30 Μάντσεστερ Γ. - Νότιγχαμ Φόρεστ
17:00 Μπρέντφορντ - Κρίσταλ Πάλας
19:30 Νιούκαστλ - Γουέστ Χαμ
Cytavision 4
13:30 Ρόμα - Λάτσιο
16:00 Ίντερ - Βερόνα
20:00 Σεβίλλη - Ρεάλ Μαδρίτης
Cytavision 5
15:30 Μπάσκετ: ΑΕΚ - Κεραυνός
18:00 Τένις: ATP 1000 – Rome
21:45 Ουντινέζε - Κρεμονέζε
Cytavision 6
12:00 MOTO GP - Moto 3
13:15 MOTO GP - Moto 2
15:00 MOTO GP - Αγώνας
17:00 Έβερτον - Σάντερλαντ
19:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
21:30 Τελικός βόλεϊ
Cytavision 7
13:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:15 Μπαρτσελόνα - Μπέτις
Cytavision 8
15:00 Γιουβέντους - Φιορεντίνα
17:00 Λιντς - Μπράιτον
19:30 ΑΕΚ - Ολυμπιακός
21:45 Σασουόλο - Λέτσε
Cablenet Sports 1
15:30 Μπρέντα - Γκο Αχέντ Ινγκλς
Cablenet Sports 2
15:30 Χέρενφεϊν - Άγιαξ
22:00 Λιόν - Λανς
Cablenet Sports 3
15:30 Αϊντχόβεν - Τβέντε
22:00 Μαρσέιγ - Ρεν
Novasports Prime
17:00 Άρης - Λεβαδειακός
Novasports 3
16:30 Σάλκε - Μπράουσβαϊγκ
Novasports extra1
16:30 Nτάρμστατ - Πάντεμπορν