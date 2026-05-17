ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Κιτρινόμαυρη φιέστα τίτλου στη γιορτινή Νέα Φιλαδέλφεια, με στόχο τη 2η θέση οι ερυθρόλευκοι

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό (19:30) στην κατάμεστη Allwyn Arena, με τον κόσμο να γιορτάζει το πρωτάθλημα και να περιμένει τη φιέστα της απονομής. Θέλουν να κλειδώσουν τη 2η θέση οι Πειραιώτες.

Στην κατάμεστη και γιορτινή Νέα Φιλαδέλφεια που ζει σε ρυθμούς τίτλου πέφτει η αυλαία του φετινού πρωταθλήματος για ΑΕΚ και Ολυμπιακό που μονομαχούν (19:30) για την 6η και τελευταία αγωνιστική των playoffs.

Βαθμολογικό ενδιαφέρον στο ντέρμπι έχουν μονάχα οι «ερυθρόλευκοι», αφού η Ένωση από το βράδυ της περασμένης Κυριακής (10/05) είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με 65 βαθμούς είναι στο +2 από τον ΠΑΟΚ (63β.) -που αγωνίζεται την ίδια ώρα με τον Παναθηναϊκό- και θέλει είτε διπλό επί της ΑΕΚ για να είναι σίγουρα στη 2η θέση, είτε απώλεια βαθμών των «ασπρόμαυρων». Θυμίζουμε πως αν ο Ολυμπιακός βγει 2ος τότε θα ξεκινήσει στον 3ο γύρο των προκριματικών του Champions League, ενώ αν πάρει το εισιτήριο ο ΠΑΟΚ τότε θα θέλει τρεις προκρίσεις για να βρεθεί στη League Phase.

Στο στρατόπεδο της ΑΕΚ όλες αυτές οι ημέρες κύλησαν σε γιορτινό κλίμα μετά την κατάκτηση του 14ου τίτλου της ιστορίας της. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πάτησε την κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά το 2-1 με ανατροπή επί του Παναθηναϊκού, ενώ η ισοπαλία 1-1 με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη ήταν το πρώτο από τα δύο αδιάφορα ματς για εκείνη βαθμολογικά.

Μπορεί το κλίμα να είναι πανηγυρικό, αλλά ο Σέρβος τεχνικός θέλει να δει τους παίκτες του να νικάνε τον Ολυμπιακό, χαρίζοντας ακόμη μία χαρά φέτος στον κόσμο δίνοντας όμως και συνέχεια στο απίθανο αήττητο σερί που τρέχει ο «δικέφαλος» στο πρωτάθλημα από τον περασμένο Οκτώβριο του 2025.

Ο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Στρακόσα που εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στη μέση, όπως και τον Γκατσίνοβιτς. Από την άλλη, μπορεί να υπολογίζει στον Βάργκα που προπονήθηκε κανονικά μαζί με τους συμπαίκτες του στην προπόνηση του Σαββάτου (15/05), όπου βρέθηκαν στο γήπεδο περισσότεροι από 20.000 οπαδοί της ΑΕΚ που αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς, τον Μάριο Ηλιόπουλο και τους παίκτες.

«Είναι ο ''τελευταίος χορός'' για τη φετινή σεζόν. Γιατί θέλω να σκέφτομαι πως ό,τι συμβαίνει γύρω μας αυτές τις ημέρες, είναι η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος! Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Αλλά, ναι, είναι ο ''τελευταίος χορός'' για τη φετινή σεζόν. Είμαστε ενθουσιασμένοι, φυσικά, για το παιχνίδι, γιατί είναι ντέρμπι. Ένα ακόμη. Έχουμε να χάσουμε σε ντέρμπι εδώ και πολύ καιρό. Δεν χάσαμε κανένα από τα πέντε στα play offs και πριν από αυτό νομίζω άλλα τρία – τέσσερα στη σειρά. Οπότε, θέλουμε να κλείσουμε τη σεζόν αήττητοι, αυτό είναι σίγουρο. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι μπροστά στον κόσμο μας», ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ο Νίκολιτς.

Στην αντίπερα όχθη, ο Ολυμπιακός θέλει να ολοκληρώσει από τη 2η θέση, που δίνει εισιτήριο για το Champions League, αυτή την αποτυχημένη σε εγχώριο επίπεδο χρονιά. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το βαθμολογικό προβάδισμα, όμως, το μυαλό τους δεν είναι στο τι αποτέλεσμα θα φέρει ο ΠΑΟΚ, αλλά στο πώς θα καταφέρουν να φύγουν με το διπλό από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στην αποστολή τόσο τον Ντάνιελ Ποντένσε όσο και τον Σαντιάγκο Έσε. Μένει πλέον να φανεί αν μπορεί να τους χρησιμοποιήσει και στο αρχικό σχήμα, με τον Πορτογάλο να έχει υποστεί προ ημερών διάσειση και ο Αργεντίνος να ταλαιπωρείται από ένα χτύπημα στον μηρό. Ο Βάσκος τεχνικός δεν έχει να διαχειριστεί προβλήματα, έχοντας όλους τους παίκτες στη διάθεσή του για να επιλέξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (Πένραις) - Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα - Γιόβιτς (Ζίνι), Βάργκα.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Πιρόλα, Ρέτσος, Μπρούνο - Σιπιόνι, Ντάνι Γκαρθία - Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε - Ελ Κααμπί.

Διαιτητής: Αντρέα Κολόμπο

Βοηθοί: Τζιοβάνι Μπατσίνι, Μάρκο Τσεκόν

4ος: Βασίλης Φωτιάς

VAR: Τζιανλούκα Αουρελιάνο, Στέφανο Ντελ Τζιοβάνε

