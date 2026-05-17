«Η ΑΕΚ έτοιμη να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Γιόβιτς»

Τη στιγμή που σενάρια από τη Σερβία θέλουν την Αϊντχόφεν να "ζαχαρώνει" τον Λούκα Γιόβιτς, ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ κάνει λόγο για κίνηση ανανέωσης από την ΑΕΚ.

Ο Σέρβος στράικερ αναγεννήθηκε με τη φανέλα της Ένωσης, μετρώντας συνολικά 21 γκολ στην τρομερή φετινή χρονιά των Κιτρινόμαυρων, οδηγώντας τους στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Τις τελευταίες ώρες είδαν το φως σενάρια από τη Σερβία που θέλουν την PSV να έχει "λοκάρει" την περίπτωση του διεθνούς στράικερ, την ίδια στιγμή όμως ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ, αναφέρει πως:

«Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να κάνει μία δυνατή ρποσπάθεια για να τον κρατήσει, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο».

Σημειώνεται πάντως πως, παρότι η ΑΕΚ δεν είχε ανακοινώνει τη διάρκεια του συμβολαίου του πέρυσι το καλοκαίρι, φέρεται να είχε υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τον Γιόβιτς.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

