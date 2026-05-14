Μια κούπα αναζητά κάτοχο!

Η αυλαία στην υδατοσφαίριση πέφτει σήμερα (Παρασκευή) στις 7.00μμ με τη διεξαγωγή του τελικού κυπέλλου Allwyn, στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λάρνακας. Αντίπαλοι ο Ναυτικός Όμιλος Λάρνακας και ο πρωταθλητής ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι που είναι και οι κάτοχοι του σχετικού τίτλου, έχουν κατακτήσει το κύπελλο έξι φοράς (2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2025), φιλοδοξούν να κάνουν το νταμπλ, ενώ ο Ναυτικός Όμιλος Λάρνακας μετά από οκτώ (!) ανεπιτυχείς προσπάθειες θέλουν να βάλουν τέλος στα… άγονα χρόνια, καθώς έχουν να κατακτήσουν το τρόπαιο από το 2008.

Οι δύο ομάδες για να φτάσουν στον τελικό, ο μεν ΑΠΟΕΛ απέκλεισε τον Ναυτικό Όμιλο Μέσα Γειτονιάς (26-4) στην προκριματική φάση και τον Ναυτικό Όμιλο Λευκωσίας (17-9) στα ημιτελικά. Η Λάρνακας απέκλεισε τον Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου (19-12) στα προκριματικά και τον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού (13-10) στην ημιτελική φάση. Ο αγώνας που θα διεξαχθεί υπό το βλέμμα του Ομοσπονδιακού προπονητή, Γιάννη Φράγκου, θα μεταδοθεί από την Cablenet Sport 3 και διαιτητές θα είναι ο Νικόλαος Μπουδραμής με τον Γάννη Σούλο. Μεγάλος χορηγός η Allwyn, επίσημος χορηγός η ARENA Ελλάδος και χορηγός επικοινωνίας η Cablenet.