Ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στον διεθνή αγώνα η Καρολίνα Πελενδρίτου

Μετά το αργυρό μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο SΒ11, το Σάββατο 2 Μαΐου, η Καρολίνα Πελενδρίτου ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στο Para Swimming World Series Paris 2026 με 5η θέση στα 50μ. ελεύθερο S11, στο δεύτερο αγώνισμα στο οποίο έλαβε μέρος στη διοργάνωση.

Η Τρις Χρυσή Παραολυμπιονίκης έκανε έναν εξαιρετικό προκριματικό το πρωί της Κυριακής, 3 Μαΐου, καθώς προκρίθηκε ως πρώτη στον τελικό, με χρόνο 30.37. Στον τελικό του απογεύματος, με 31.72, η Κύπρια παραθλήτρια πήρε την 5η θέση στο αγώνισμα.

Σημειώνεται ότι σε κάθε κούρσα υπάρχουν αθλητές που έχουν διάφορες αναπηρίες και η σειρά κατάταξης σε κάθε αγώνισμα καθορίζεται στη βάση του αυτοματοποιημένου συστήματος βαθμών των αγώνων που στηρίζεται στο παγκόσμιο ρεκόρ κάθε αγωνίσματος.

Ο αγώνας στο Παρίσι ήταν ο πρώτος για την Καρολίνα Πελενδρίτου για το 2026. Η συμμετοχή της αποτελεί μέρος της προετοιμασίας της ενόψει του μεγάλου αγώνα της χρονιάς, του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει τον Σεπτέμβριο στην Τουρκία.

Την προσπάθεια της Καρολίνας Πελενδρίτου στηρίζουν ο ΚΟΑ και η ΚΕΠΕ καθώς και ο μακροχρόνιος υποστηρικτής της Allwyn Kύπρου, όπως επίσης και η SWANS.