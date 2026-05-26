ΦΩΤΟ/Κρήτη: Πλήρης επικράτηση των Κυπρίων σκοπευτών στο ΤΡΑΠ

Πλήρης επικράτηση των Κυπρίων Σκοπευτών του ΤΡΑΠ, στο Γκραν Πρι «Μάχη της Κρήτης» Στέλιος Καραμπινάκης, το οποίο διεξήχθη το Σαββατοκυρίακο 23 και 24 Μαΐου στα Χανιά, καθώς εξασφάλισαν τις επτά από τις οκτώ πρώτες θέσεις, στον τελικό.

Νικητής, αναδείχθηκε ο Άδωνης Μυλωνάς (117/125) και 26 επιτυχίες στον τελικό, έναντι 23 του Λεόντιου Λεοντίου (114/125), ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση και 18 του Έφηβου Γιώργου Γρηγορίου (117/125), ο οποίος εξασφάλισε την τρίτη θέση.

Την τέταρτη θέση με 15 επιτυχίες, κατέκτησε ο επίσης Έφηβος Κυριάκος Παπαζαχαρίου (113/125), την πέμπτη με 10 επιτυχίες ο Αδάμος Σελίπας (112/125), την έκτη με 9 επιτυχίες ο Γιάννης Αηλιώτης, ο οποίος στην κανονική διάρκεια του αγώνα πέτυχε την καλύτερη επίδοση 122/125. Tην έβδομη θέση με 5 επιτυχίες κατέκτησε ο Έφηβος Ανδρέας Γερμανός (113/125) και την όγδοη επίσης με 5 επιτυχίες, ο Ελλαδίτης Γεώργιος Πάππας (111/125).

Στην Κατηγορία Εφήβων, τις τρείς πρώτες θέσεις κατέλαβαν τρείς Κύπριοι Σκοπευτές. Νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Γρηγορίου με 117/125, τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Ανδρέας Γερμανός με 113/125 και την τρίτη ο Κυριάκος Παπαζαχαρίου επίσης με 113/125.

Στην Κατηγορία Νεανίδων, την πρώτη θέση εξασφάλισε η Ελλαδίτισσα Αγγελική Κουναδίνη με 102/125, τη δεύτερη η Χαρά Μελή με 97/125 και την τρίτη η Μαρία Αναστασία Ρίκου με 85/125.

Στην Κατηγορία Παίδων, νικητής αναδείχθηκε ο Ευριπίδης Ευριπίδου με 99/125.

Στην ομαδική κατάταξη, η Κύπρος κατέλαβε την 1η και 2η θέση. Το χρυσό μετάλλιο με 343/375 κατέκτησαν οι Γιώργος Γρηγορίου, Κυριάκος Παπαζαχαρίου και Ανδρέας Γερμανός και το αργυρό με 327/375 οι Άδωνης Μυλωνάς, Αδάμος Σελίπας και Σταύρος Τράγγολας.

Η συγκομιδή της Κύπρου στο ΤΡΑΠ, ήταν 4 χρυσά, 4 αργυρά και 2 χάλκινα μετάλλια.

Αργυρό στο ΣΚΗΤ ο Νικόλας Βασιλείου

Διακρίσεις είχαμε και στο ΣΚΗΤ, καθώς ο Νικόλας Βασιλείου εξασφάλισε το αργυρό μετάλλιο με μόλις μια απώλεια περισσότερη από τον Ελλαδίτη Νικόλαο Μαυρομάτη, ο οποίος επικράτησε στον τελικό με 35 επιτυχίες έναντι 34 του Κύπριου Σκοπευτή.

Ο Βασιλείου στην κανονική διάρκεια του αγώνα πέτυχε την καλύτερη επίδοση μαζί με τον Ελλαδίτη Παναγιώτη Γεροχρήστο με 123/125. Ο Γεροχρήστος κατετάγη τρίτος με 30 επιτυχίες στον τελικό εξασφαλίζοντας το χάλκινο μετάλλιο.

Την τέταρτη θέση στον τελικό του ΣΚΗΤ με 26 επιτυχίες εξασφάλισε ο Ελλαδίτης Χαράλαμπος Χαλκιαδάκης (120/125), την πέμπτη με 19 επιτυχίες ο Σωτήρης Αντωνίου (120/125), την έκτη με 17 επιτυχίες ο Έφηβος Κλεάνθης Κλεάνθους (120/125), την έβδομη με 9 επιτυχίες ο Νικόλαος Φραντζεσκάκης (120/125) και την όγδοη θέση με 8 επιτυχίες ο Μενέλαος Μιχαηλίδης (120/125).

Στην Κατηγορία Εφήβων ΣΚΗΤ, νικητής αναδείχθηκε ο Κλεάνθης Κλεάνθους (120/125+17). Δεύτερος κατετάγη ο Ελλαδίτης Εφραίμ Νικολαντωνάκης με 119/125 και τρίτος ο Μάρκος Κοντόπουλος επίσης με 119/125.

Στην Κατηγορία Γυναικών, την πρώτη θέση εξασφάλισε η Βρετανίδα Ρούτερ Ούμπερ με 119/125, ενώ δεύτερη κατετάγη η Αναστασία Ελευθερίου με 116/125, τρίτη η Εμμανουέλα Κατζουράκη με 110/125 και τέταρτη η Κωνσταντίνα Νικολάου με 109/125.

Στην Κατηγορία Νεανίδων ΣΚΗΤ, την πρώτη θέση εξασφάλισε η Άννα Μαρία Μαρκαντωνάκη με 116/125 και τη δεύτερη η Σωτηρούλα Χρίστου με 113/125.

Στην Κατηγορία Παίδων στο ΣΚΗΤ, νικητής αναδείχθηκε ο Ιωάννης Κρομυδάκης με 110/125. Δεύτερος κατετάγη ο Νίκος Σάζος με 109/125 και τρίτος ο Γιώργος Κολάνης επίσης με 109/125.

Τέλος, στην ομαδική κατάταξη, η Κύπρος κατέλαβε τη 2η θέση και το αργυρό μετάλλιο με 361/375, με τους Νικόλα Βασιλείου, Κλεάνθη Βαρναβίδη και Πέτρο Εγγλεζούδη. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της Ελλάδας με τους Παναγιώτη Γεροχρήστο, Χαράλαμπο Χαλκιαδάκη και Αλέξανδρο Κοροβέση με 363/375.

Στο ΣΚΗΤ η Κύπρος κατέκτησε 8 μετάλλια. Ένα χρυσό, 5 αργυρά και 2 χάλκινα μετάλλια.

Η συνολική συγκομιδή της Κύπρου στην «Μάχη της Κρήτης» στο ΤΡΑΠ και το ΣΚΗΤ, περιλαμβάνει 15 μετάλλια. Τέσσερα χρυσά, 7 αργυρά και 4 Χάλκινα.

Στη διοργάνωση έδωσε το παρόν του και ο Πρόεδρος της ΣΚΟΚ κ. Λένος Κυριάκου.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, συγχαίρουν τους αθλητές και τους προπονητές τους για την εξαιρετική παρουσία τους στη διοργάνωση και την πολύ ικανοποιητική συγκομιδή μεταλλίων.













