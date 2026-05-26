Εύκολα τα φαβορί στον 2ο γύρο του Roland Garros

Η Νο.1 του κόσμου Αρίνα Σαμπαλένκα και η κάτοχος του τίτλου Κόκο Γκοφ ξεκίνησαν χωρίς προβλήματα την πορεία τους στο Παρίσι, παίρνοντας άνετες νίκες στον πρώτο γύρο.

Χωρίς να αφήσουν περιθώρια αμφισβήτησης, οι Αρίνα Σαμπαλένκα και Κόκο Γκοφ επιβεβαίωσαν τον τίτλο των φαβορί και προκρίθηκαν με άνεση στον 2ο γύρο του Roland Garros.

Η Λευκορωσίδα κορυφαία τενίστρια του κόσμου επικράτησε της Τζέσικα Μπουζάς Μανέιρο 6-4, 6-2 σε 1 ώρα και 15 λεπτά και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την Έλσα Ζακεμό.

Η Σαμπαλένκα πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα και παρά την προσπάθεια της Ισπανίδας να επιστρέψει στο πρώτο σετ, το Νο.1 του κόσμου ανέβασε την ένταση στα χτυπήματα από τη baseline και πήρε τη νίκη.

Εξίσου εύκολο έργο είχε και η κάτοχος του τίτλου Κόκο Γκοφ, η οποία νίκησε την Τέιλορ Τάουνσεντ με 6-4, 6-0 και έκλεισε ραντεβού στον 2ο γύρο με τη Μαγιάρ Σερίφ.

Η Αμερικανίδα μπήκε λίγο νευρικά στο παιχνίδι και βρέθηκε πίσω με break στο πρώτο σετ, ωστόσο βρήκε γρήγορα ρυθμό και κυριάρχησε απόλυτα στη συνέχεια.

Η Γκοφ κατέκτησε 11 από τα τελευταία 12 games της αναμέτρησης, πίεσε ασφυκτικά στο σερβίς της αντιπάλου της και εκμεταλλεύτηκε τα πολλά αβίαστα λάθη της Τάουνσεντ, η οποία ήταν εμφανώς κουρασμένη στο δεύτερο σετ, μην καταφέρνοντας να πάρει ούτε game.

 

 

