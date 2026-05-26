Μετά το Πανευρωπαϊκό βάζει πλώρη για Μεσογειακούς και Παγκόσμιο η Νατάσα Λάππα

Η Νατάσα Λάππα συμμετείχε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα iQFOiL, το οποίο διεξήχθη στο Πορτιμάο της Πορτογαλίας από τις 16 έως τις 23 Μαΐου. Η Κύπρια ιστιοπλόος κατέλαβε την 27η θέση στη γενική κατάταξη, σε μια ακόμη σημαντική διεθνή της παρουσία απέναντι στην ευρωπαϊκή ελίτ της κατηγορίας. Στην κατηγορία ανδρών ο Ιάκωβος Χριστοφίδης κατέλαβε την 69η θέση.

«Είχα τρεις συνεχόμενες μεγάλες διοργανώσεις τους δύο τελευταίους μήνες, δύο Παγκόσμια Κύπελλα και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, οπότε σίγουρα ένιωθα αρκετή κούραση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Παρ’ όλα αυτά, ψυχολογικά ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση και προσπάθησα να δώσω το καλύτερό μου σε όλες τις κούρσες», ανέφερε η Κύπρια αθλήτρια.

Παράλληλα, εξήγησε ότι αντιμετώπισε κάποια προβλήματα  με τον εξοπλισμό της, τα οποία επηρέασαν την ταχύτητά της σε αρκετές ιστιοδρομίες, εκφράζοντας την άποψη ότι μπορούσε να πετύχει καλύτερο αποτέλεσμα, ιδιαίτερα από τη στιγμή που σε ορισμένες κούρσες βρέθηκε μέσα στην πρώτη δεκάδα.

Η συμμετοχή της στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα iQFOiL αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό αγωνιστικό τεστ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσφέροντας πολύτιμες εμπειρίες ενόψει των επόμενων διεθνών διοργανώσεων.

Ξεκούραση, εξετάσεις και προετοιμασία

«Τώρα προτεραιότητά μου είναι να ξεκουραστώ και να ολοκληρώσω τις τελικές εξετάσεις του πανεπιστημίου μου. Αυτή την περίοδο συνδύαζα τον αγώνα με διάβασμα και online μαθήματα, οπότε περιμένω με ανυπομονησία να αποφοιτήσω και να φύγει ένα μεγάλο βάρος από πάνω μου, ώστε να μπορέσω να δώσω το 100% της προσοχής μου στους επόμενους στόχους», δήλωσε.

Όπως σημείωσε η Λάππα, μετά το τέλος των εξετάσεων το πλάνο περιλαμβάνει προπονητικό camp στην Κύπρο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο μαζί με αθλήτριες από την Τσεχία, την Ιταλία και την Ελβετία, ενώ υπάρχει και πιθανότητα μετάβασης στο Ισραήλ για προπονήσεις και αγώνες, χωρίς ακόμη να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Επόμενοι αγώνες

«Ο επόμενος μεγάλος στόχος μου είναι οι Μεσογειακοί Αγώνες στα τέλη Αυγούστου και αμέσως μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Αγγλία», συμπλήρωσε η Κύπρια ιστιοπλόος.

Την Νατάσα Λάππα στηρίζουν οι: Allwyn Κύπρου, MATA Limassol, τα Προγράμματα Αθλητικών Υποτροφιών «Beyond the Medal» του ENA Foundation, #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη, «Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028» και Ολυμπιακής Προετοιμασίας του Ιδρύματος «Α.Γ. Λεβέντη», ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού μέσω του Σχεδιασμού Υψηλής Επίδοσης, η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού.

 

