31ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΚΟΜΠΑΚ

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΜΠΑΚ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Με τις αποσκευές της γεμάτες ελπίδες και αισιοδοξία, για μια καλή παρουσία στο 31ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΦΙΤΑΣΚ ΚΟΜΠΑΚ, το οποίο θα διεξαχθεί στη Γαλλία από τις 28 έως τις 31 Μαίου, αναχώρησε η Εθνική μας ομάδα για τη Γαλλική πρωτεύουσα, με προορισμό την περιοχή Chaumont-sur-Tharonne και το Διεθνές Σκοπευτήριο του Sologne Shooting CLUB.

Την Εθνική μας ομάδα απαρτίζουν οι Ιάσονας Τζιοβάνη, Άγγελος Αβραάμ και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.Στο 31ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κόμπακ θα συμμετάσχουν επίσης οι αθλητές Λεύκιος Μιλτιάδους, Κούλλης Χάματσος και Vitaliy Avtaykin.

Οι σκοπευτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, θα διαγωνισθούν στους 200 δίσκους, 50 κάθε μέρα.Την προσπάθεια των Σκοπευτών μας για διάκριση στο 31ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΚΟΜΠΑΚ, συνοδεύουν οι καλύτερες ευχές του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου.

