Ο Αχιλλέας Σοφοκλέους έκλεψε την παράσταση

Με πάμπολλες ευχές και συγχαρητήρια στον Έφηβο Σκοπευτή Αχιλλέα Σοφοκλέους και την Ομοσπονδιακή προπονήτρια στο σταθερό στόχο Ειρήνη Παντελή, για την κατάκτηση του αργυρού στο Αεροβόλο Τουφέκι στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάϊρο, πλημμύρισε η αίθουσα διεξαγωγής του «Κυπέλλου Λάρνακας», στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο «Λάκης Ψημολοφίτης» στα Λατσιά.

Ο νεαρός ταλαντούχος Σκοπευτής της ΣΚΟΛΕΥ, συνεπής στο ραντεβού του, κατέκτησε την πρώτη θέση στην Κατηγορία Εφήβων με 620.8 βαθμούς. Δεύτερος κατετάγη ο Ιωάννης Παπαϊωάννου της ΣΚΟΛΕΥ με 584.4 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Ανδρών, στο Αεροβόλο τουφέκι, νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Ευαγγέλου, επίσης της ΣΚΟΛΕΥ με 587.4 βαθμούς.

Στην Κατηγορία SH1A, νικητής αναδείχθηκε ο Ανδρέας Αντωνίου της ΣΚΟΛΕΥ με 383.9 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Παίδων, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Νέστωρας Μιχαήλ της ΣΚΟΛΕΥ με 557.2 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Γυναικών, νικήτρια αναδείχθηκε η Μαριλένα Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΕΥ με 613.8 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Νεανίδων την πρώτη θέση κατέλαβε η Κατερίνα Χαρή της ΣΚΟΛΕΥ με 604.1 βαθμούς και τη δεύτερη η Θέα Φράγκου επίσης της ΣΚΟΛΕΥ με 584.8 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Κορασίδων νικήτρια αναδείχθηκε η Μυριάνθη Νικολάου της ΣΚΟΛΕΜ με 588.1 βαθμούς. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε η Σάββια Χριστοδούλου της ΣΚΟΛΑΡ με 575.6 βαθμούς και την τρίτη η Ελίσα Νησιώτου της ΣΚΟΛΕΥ με 569.5 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Κορασίδων με ΣΤΑΝΤ, την πρώτη θέση εξασφάλισε η Μαρία Δημητρίου της ΣΚΟΛΑΡ με 403.3 βαθμούς. Δεύτερη κατετάγη η Χαρά Χριστοδουλίδου της ΣΚΟΛΕΥ με 398.6 βαθμούς και τρίτη η Μαρία Γάτου της ΣΚΟΛΑΡ με 363.5 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Παίδων με ΣΤΑΝΤ, νικητής αναδείχθηκε ο Σωτήρης Χριστοφή της ΣΚΟΛΕΜ με 386.7 βαθμούς. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Γιώργος Δήμου της ΕΛΕΣΚΟ με 382.3 βαθμούς και την τρίτη ο Φίλιπ Τζέϊσον Ατκινσον της ΣΚΟΛΕΥ με 349.4 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Παμπαίδων νικητής αναδείχθηκε ο Αλέξης Μαυρομμάτης της ΣΚΟΛΕΜ με 387.6 βαθμούς. Δεύτερος κατετάγη ο Νικόλας Σάντου της ΣΚΟΛΕΥ με 312 βαθμούς και τρίτος ο Αναστάσιος Παυλάγκου της ΕΛΕΣΚΟ με 304.7 βαθμούς.

Τέλος στην Κατηγορία Παγκορασίδων την πρώτη θέση εξασφάλισε η Λάϊντα Ατκινσον της ΣΚΟΛΕΥ με 346.8 βαθμούς και τη δεύτερη η Ζωή Ροδοσθένους της ΣΚΟΛΕΜ με 294.8 βαθμούς.

ΕΝΤΟΝΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΔΡΩΝ

Στο Αεροβόλο Πιστόλι, στην Κατηγορία Ανδρών, στο «Κυπέλλου Λάρνακας», που έγινε στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο «Λάκης Ψημολοφίτης» στα Λατσιά, μετά από έντονο συναγωνισμό, νικητής αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Γρηγορίου της ΣΚΟΛΕΥ, ο οποίος επικράτησε των αντιπάλων του με 545 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είχαμε ισοβαθμία τεσσάρων Σκοπευτών οι οποίοι ισοβάθμησαν με την ίδια επίδοση 543 βαθμούς. Με βάση την προκήρυξη του αγωνίσματος μέτρησαν τα Innes και η τελευταία δεκάδα, που έφεραν στη δεύτερη θέση τον Χρίστο Γερασίμου της ΣΚΟΛΕΥ και στην τρίτη τον Νικόλαο Παπαδόπουλο επίσης της ΣΚΟΛΕΥ.

Στην Κατηγορία Εφήβων, νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Καμπούρης της ΣΚΟΛΑΡ με 539 βαθμούς. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Ραφαήλ Δημητρίου της ΕΛΕΣΚΟ με 525 βαθμούς.

Στην Κατηγορία SH1A, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Παναγιώτης Παναγιώτου της ΕΛΕΣΚΟ με 543 βαθμούς και τη δεύτερη θέση ο Γιώργος Παπαηλία της ΣΚΟΛΑΡ με 478.

Στην Κατηγορία Γυναικών στο Αεροβόλο Πιστόλι, νικήτρια αναδείχθηκε η Χριστιάνα Γεωργίου της ΣΚΟΛΕΥ με 557 βαθμούς. Δεύτερη κατετάγη η Κωνσταντίνα Πρατσή επίσης της ΣΚΟΛΕΥ με ένα βαθμό λιγότερο 556 και τρίτη η Παναγιώτα Χαραλάμπους της ΕΛΕΣΚΟ με 550 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Νεανίδων, νικήτρια αναδείχθηκε η Όλια Νησιώτου της ΣΚΟΛΕΥ με 525 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Κορασίδων επικράτησε η Αναστασία Μιχαήλ της ΣΚΟΛΕΥ με 390 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Παίδων την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Σωτήρης Ζερβός της ΣΚΟΛΕΥ με 532 βαθμούς. Δεύτερος κατετάγη ο Ιωάννης Θεοδότου της ΣΚΟΛΕΥ με 524 βαθμούς.

Τέλος στην Κατηγορία Παίδων με ΣΤΑΝΤ στο Αεροβόλο Πιστόλι νικητής αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Παναγή της ΣΚΟΛΕΜ με 381 βαθμούς.

Τα έπαθλα στους νικητές όλων των Κατηγοριών απένειμαν ο Γενικός Γραμματέας της ΣΚΟΚ Μιχάλης Διάκος, ο Έφορος στο Σταθερό Στόχο του Δ.Σ της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λάρνακας Νεόφυτος Χριστοδούλου και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΟΛΑΡ, Χρίστος και Δημήτρης Βαγιανός.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

1. Γιώργος Ευαγγέλου ΣΚΟΛΕΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Αχιλλέας Σοφοκλέους ΣΚΟΛΕΥ 620.8

2. Ιωάννης Παπαϊωάννου ΣΚΟΛΕΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SH1A

1. Ανδρέας Αντωνίου ΣΚΟΛΕΥ 383.9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Μαριλένα Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΕΥ 613.8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1. Κατερίνα Χαρή ΣΚΟΛΕΥ 604.1

2. Θέα Φράγκου ΣΚΟΛΕΥ 584.8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. Μυριάνθη Νικολάου ΣΚΟΛΕΜ 588.1

2. Σάββια Χριστοδούλου ΣΚΟΛΑΡ 575.6

3. Ελίσα Νησιώτου ΣΚΟΛΕΥ 569.5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

1. Νέστωρας Μιχαήλ ΣΚΟΛΕΥ 557.2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΝΤ

1. Σωτήρης Χριστοφή ΣΚΟΛΕΜ 386.7

2. Γιώργος Δήμου ΕΛΕΣΚΟ 382.3

3. Φίλιπ Τζέϊσον Άτκινσον ΣΚΟΛΕΥ 349.4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΝΤ

1. Μαρία Δημητρίου ΣΚΟΛΑΡ 403.3

2. Χαρά Χριστοδουλίδου ΣΚΟΛΕΥ 398.6

3. Μαρία Γάτου ΣΚΟΛΑΡ 363.5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. Λάϊντα Άτκινσον ΣΚΟΛΕΥ 346.8

2. Ζωή Ροδοσθένους ΣΚΟΛΕΜ 294.8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

1. Αλέξης Μαυρομμάτης ΣΚΟΛΕΜ 387.6

2. Νικόλας Σάντου ΣΚΟΛΕΥ 312.0

3. Αναστάσιος Παυλάγκου ΕΛΕΣΚΟ 304.7

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

1. Κωνσταντίνος Γρηγορίου ΣΚΟΛΕΥ 545

2. Χρίστος Γερασίμου ΣΚΟΛΕΥ 543

3. Νικόλαος Παπαδόπουλος ΣΚΟΛΕΥ 543

4. Αριστείδου Μάριος ΕΛΕΣΚΟ 543

5. Χαράλαμπος Κουρουκλάρης ΣΚΟΛΕΥ 543

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Γιώργος Καμπούρης ΣΚΟΛΑΡ 539

2. Ραφαήλ Δημητρίου ΕΛΕΣΚΟ 525

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SH1A

1. Παναγιώτης Παναγιώτου ΕΛΕΣΚΟ 543

2. Γιώργος Παπαηλία ΣΚΟΛΑΡ 478

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Χριστιάνα Γεωργίου ΣΚΟΛΕΥ 557

2. Κωνσταντίνα Πρατσή ΣΚΟΛΕΥ 556

3. Παναγιώτα Χαραλάμπους ΕΛΕΣΚΟ 550

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1. Όλια Νησιώτου ΣΚΟΛΕΥ 525

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. Αναστασία Μιχαήλ ΣΚΟΛΕΥ 390

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

1. Σωτήρης Ζερβός ΣΚΟΛΕΥ 532

2. Ιωάννης Θεοδότου ΣΚΟΛΕΥ 524

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΝΤ

1. Παναγιώτης Παναγή ΣΚΟΛΕΜ 381