Κάταγμα στη γνάθο ο γιος του Ζιντάν

Παρά τη μέτρια εμφάνιση της Γρανάδα, ο Λούκα Ζιντάν ξεχώρισε ως ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας στο ντέρμπι απέναντι στην Αλμερία.

Ωστόσο, η αναμέτρηση είχε άσχημη κατάληξη στα τελευταία λεπτά, όταν ένας άτυχος και απρόβλεπτος τραυματισμός τον ανάγκασε να αποχωρήσει από το παιχνίδι και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Ο Γάλλο-Αλγερινός τερματοφύλακας υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων μετά από διάσειση που υπέστη από τη σύγκρουση, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι έχει επίσης κάταγμα στη γνάθο και στο πηγούνι. Ο τραυματισμός αυτός θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τα επόμενα παιχνίδια των «ερυθρόλευκων».

Ο τερματοφύλακας ήταν βασικός και αναντικατάστατος για την Γρανάδα, ξεπερνώντας περιόδους αστάθειας και ανεβάζοντας την απόδοσή του μετά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου είχε επίσης πολύ καλή παρουσία, κάτι που θέλει να επαναλάβει σύντομα και στο Μουντιάλ, με την ελπίδα να έχει αποθεραπευτεί πλήρως.

Σύμφωνα με τον σύλλογο, ο παίκτης μαζί με το ιατρικό επιτελείο τoυ κλαμπ θα αποφασίσουν μέσα στις επόμενες ώρες τη θεραπευτική αγωγή που θα ακολουθήσουν για τον τραυματισμό του, λαμβάνοντας υπόψη και το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που πλησιάζει για τον Ζιντάν τζούνιορ.

Ο τερματοφύλακας ήταν βασικός και αναντικατάστατος για την Γρανάδα, ξεπερνώντας περιόδους αστάθειας και ανεβάζοντας την απόδοσή του μετά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου είχε επίσης πολύ καλή παρουσία, κάτι που θέλει να επαναλάβει σύντομα και στο Μουντιάλ, με την ελπίδα να έχει αποθεραπευτεί πλήρως.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γρανάδας:

«Οι ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Λούκα Ζιντάν, μετά τη διάσειση που υπέστη στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Αλμερία, έδειξαν ότι έχει επίσης υποστεί κάταγμα στη γνάθο και στο πηγούνι.

Ο παίκτης, μαζί με το ιατρικό επιτελείο της Γρανάδα, θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες ώρες τη θεραπεία που θα ακολουθήσει για τον τραυματισμό του και την συμμετοχή του στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο».

