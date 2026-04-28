ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κάταγμα στη γνάθο ο γιος του Ζιντάν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Μάχη» με τον χρόνο για να προλάβει το Μουντιάλ

Παρά τη μέτρια εμφάνιση της Γρανάδα, ο Λούκα Ζιντάν ξεχώρισε ως ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας στο ντέρμπι απέναντι στην Αλμερία.

Ωστόσο, η αναμέτρηση είχε άσχημη κατάληξη στα τελευταία λεπτά, όταν ένας άτυχος και απρόβλεπτος τραυματισμός τον ανάγκασε να αποχωρήσει από το παιχνίδι και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Ο Γάλλο-Αλγερινός τερματοφύλακας υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων μετά από διάσειση που υπέστη από τη σύγκρουση, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι έχει επίσης κάταγμα στη γνάθο και στο πηγούνι. Ο τραυματισμός αυτός θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τα επόμενα παιχνίδια των «ερυθρόλευκων».

Ο τερματοφύλακας ήταν βασικός και αναντικατάστατος για την Γρανάδα, ξεπερνώντας περιόδους αστάθειας και ανεβάζοντας την απόδοσή του μετά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου είχε επίσης πολύ καλή παρουσία, κάτι που θέλει να επαναλάβει σύντομα και στο Μουντιάλ, με την ελπίδα να έχει αποθεραπευτεί πλήρως.

Σύμφωνα με τον σύλλογο, ο παίκτης μαζί με το ιατρικό επιτελείο τoυ κλαμπ θα αποφασίσουν μέσα στις επόμενες ώρες τη θεραπευτική αγωγή που θα ακολουθήσουν για τον τραυματισμό του, λαμβάνοντας υπόψη και το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που πλησιάζει για τον Ζιντάν τζούνιορ.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γρανάδας:

«Οι ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Λούκα Ζιντάν, μετά τη διάσειση που υπέστη στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Αλμερία, έδειξαν ότι έχει επίσης υποστεί κάταγμα στη γνάθο και στο πηγούνι.

Ο παίκτης, μαζί με το ιατρικό επιτελείο της Γρανάδα, θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες ώρες τη θεραπεία που θα ακολουθήσει για τον τραυματισμό του και την συμμετοχή του στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Athletiko.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

