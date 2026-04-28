ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τέτοια άμυνα, δεν ελπίζεις…

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Με τέτοια άμυνα, δεν ελπίζεις…

Δύσκολα τα πράγματα για τον ΑΠΟΕΛ εάν παρουσιάσει ξανά αυτό το σκηνικό και στη ρεβάνς με τον Απόλλωνα

Με το που ολοκληρώθηκε το πρώτο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, η προσοχή όλων στον ΑΠΟΕΛ στράφηκε στο πώς θα καταφέρει να ανατρέψει το σκηνικό και να προκριθεί στον τελικό του κυπέλλου. Η αλήθεια είναι πως το έργο των γαλαζοκιτρίνων δεν είναι εύκολο καθώς τα δύο γκολ που τους χωρίζουν από τον Απόλλωνα είναι ένα σημαντικό προβάδισμα για την ομάδα της Λεμεσού. Δεδομένα θα ψάξει ένα γρήγορο γκολ και θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικός στο ανασταλτικό κομμάτι. Η αμυντική του παρουσία δεν θα πρέπει να έχει καμία σχέση με ό,τι παρουσίασε κόντρα στην Πάφο στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε πως είχε μία κακή παρουσία και στα τρία γκολ που δέχτηκε. Το γεγονός πως οι δύο αμυντικοί του αντιπάλου βρέθηκαν σε θέση βολής και σκόραραν σε τρεις περιπτώσεις σχεδόν μέσα στη μικρή περιοχή λέει τα πάντα. Τα δύο τελευταία γκολ δε ήρθαν σε χρόνους καθυστέρησης. Λάθος τοποθετήσεις και μεγάλα κενά στοίχισαν βαθμούς και ήχησαν καμπανάκια.

Είναι δεδομένο πως αυτά τα λάθη δεν πρόκειται να τα συγχωρήσει ο Απόλλωνας. Συνεπώς, ο Πάμπλο Γκαρσία θα πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά για να παρουσιαστεί μία πολύ διαφορετική εικόνα στα μετόπισθεν του ΑΠΟΕΛ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη