Με τέτοια άμυνα, δεν ελπίζεις…

Με το που ολοκληρώθηκε το πρώτο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, η προσοχή όλων στον ΑΠΟΕΛ στράφηκε στο πώς θα καταφέρει να ανατρέψει το σκηνικό και να προκριθεί στον τελικό του κυπέλλου. Η αλήθεια είναι πως το έργο των γαλαζοκιτρίνων δεν είναι εύκολο καθώς τα δύο γκολ που τους χωρίζουν από τον Απόλλωνα είναι ένα σημαντικό προβάδισμα για την ομάδα της Λεμεσού. Δεδομένα θα ψάξει ένα γρήγορο γκολ και θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικός στο ανασταλτικό κομμάτι. Η αμυντική του παρουσία δεν θα πρέπει να έχει καμία σχέση με ό,τι παρουσίασε κόντρα στην Πάφο στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε πως είχε μία κακή παρουσία και στα τρία γκολ που δέχτηκε. Το γεγονός πως οι δύο αμυντικοί του αντιπάλου βρέθηκαν σε θέση βολής και σκόραραν σε τρεις περιπτώσεις σχεδόν μέσα στη μικρή περιοχή λέει τα πάντα. Τα δύο τελευταία γκολ δε ήρθαν σε χρόνους καθυστέρησης. Λάθος τοποθετήσεις και μεγάλα κενά στοίχισαν βαθμούς και ήχησαν καμπανάκια.

Είναι δεδομένο πως αυτά τα λάθη δεν πρόκειται να τα συγχωρήσει ο Απόλλωνας. Συνεπώς, ο Πάμπλο Γκαρσία θα πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά για να παρουσιαστεί μία πολύ διαφορετική εικόνα στα μετόπισθεν του ΑΠΟΕΛ.