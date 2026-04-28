Έδωσαν τα χέρια με Μέινου και υπογράφει το νέο του συμβόλαιο με τη Γιουνάιτεντ!

Ο Κόμπι Μέινου θ' αποτελέσει σημαντικότατο κομμάτι του μέλλοντος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Μάικλ Κάρικ τον... έσωσε και ο Κόμπι Μέινου από την πόρτα της εξόδου όπου βρισκόταν στην εποχή του Ρούμπεν Αμορίν στη Γιουνάιτεντ, τώρα δείχνει σε όλους τι πραγματικά αξίζει, τι μπορεί να προσφέρει και γιατί δικαιούται πέρα για πέρα το νέο συμβόλαιο. 

Ο νεαρός χαφ που ήταν εντυπωσιακός και το βράδυ της Δευτέρας απέναντι στην Μπρέντφορντ, αναμένεται πολύ σύντομα να υπογράψει το νέο συμφωνητικό του με τον σύλλογο. 

Όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έχει επέλθει απόλυτη συμφωνία ανάμεσα στην ομάδα και τον ποδοσφαιριστή ώστε να συνεχίσουν τη συνεργασία τους μέχρι και το 2031! 

Με προβάδισμα, αλλά όχι εφησυχασμό πριν το ΓΣΠ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κάταγμα στη γνάθο ο γιος του Ζιντάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με τέτοια άμυνα, δεν ελπίζεις…

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έδωσαν τα χέρια με Μέινου και υπογράφει το νέο του συμβόλαιο με τη Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει στα ερυθρόλευκα μέχρι το 2028 ο Μιχαήλ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Έμεινε και πάλι εκτεθειμένη

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαψεύδει τα δημοσιεύματα για αγορά του Άρη ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Νταμάτο δεν... ρίσκαρε και έφερε από το πάνω ράφι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξεκαθαρίζει το θέμα Κονσεϊσάο ο Λεβέντης

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Ολυμπιακός ξέρει καλά πως δεν έχει επιλογή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Εθνική Χάντμπολ επιστρέφει στους Μεσογειακούς Αγώνες, όπως αποκαλύφθηκε στην παρουσίαση της Erima

Χαντμπολ

|

Category image

Η Μάντσεστερ Σίτι θέλει τον... Bραζιλιάνο Χάαλαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συναντήθηκε ο Σαββίδης με Λουτσέσκου – Τα λέει και με τους αρχηγούς

Ελλάδα

|

Category image

Θλίψη για τον άδικο χαμό του Άγγελου Κόμπου

ΑΡΗΣ

|

Category image

Χωρίς υπερβολές η Ομόνοια 29ης Μαΐου, με το βλέμμα στο μέλλον

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

