Έδωσαν τα χέρια με Μέινου και υπογράφει το νέο του συμβόλαιο με τη Γιουνάιτεντ!

Ο Μάικλ Κάρικ τον... έσωσε και ο Κόμπι Μέινου από την πόρτα της εξόδου όπου βρισκόταν στην εποχή του Ρούμπεν Αμορίν στη Γιουνάιτεντ, τώρα δείχνει σε όλους τι πραγματικά αξίζει, τι μπορεί να προσφέρει και γιατί δικαιούται πέρα για πέρα το νέο συμβόλαιο.

Ο νεαρός χαφ που ήταν εντυπωσιακός και το βράδυ της Δευτέρας απέναντι στην Μπρέντφορντ, αναμένεται πολύ σύντομα να υπογράψει το νέο συμφωνητικό του με τον σύλλογο.

Όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έχει επέλθει απόλυτη συμφωνία ανάμεσα στην ομάδα και τον ποδοσφαιριστή ώστε να συνεχίσουν τη συνεργασία τους μέχρι και το 2031!

