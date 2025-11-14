ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Νιώθω σαν στο σπίτι μου»

O Κλέτον Περντρέου παρέλαβε από τον ΠΑ.Σ.Π. το βραβείο Stoiximan Top Save της 6ης αγωνιστικής του Cyprus League by Stoiximan 2025/26! Ο τερματοφύλακας του Ακρίτα Χλώρακας, κατά τη βράβευση του δήλωσε τα ακόλουθα:

«Είμαι χαρούμενος για αυτό το βραβείο, ευχαριστώ τους φίλαθλους που με ψήφισαν και ανυπομονώ για τη συνέχεια της σεζόν και να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Το αφιερώνω στους συμπαίκτες μου για την καθημερινή στήριξη τους».

Πώς νιώθεις που βρίσκεσαι ξανά στο νησί μας;

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Η Κύπρος έχει προσφέρει τόσα πολλά σε εμένα και τη γυναίκα μου. Νιώθω σαν στο σπίτι μου».

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΟμαδεςΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Διαβαστε ακομη