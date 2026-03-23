Σοβαρές καταγγελίες του προέδρου του Ακρίτα: «Απείλησαν τον 16χρονο γιο μου ότι θα του κόψουν τα χέρια!»

Ο Βάσος Θεοδώρου προέβη σε πολύ σοβαρές καταγγελίες αναφορικά με την φιλοξενία της Ανόρθωσης στο παιχνίδι με τον Ακρίτα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Θυμίζουμε πως μετά το τέλος του αγώνα, ο Ε.Τ της ομάδας της Χλώρακας έκανε επίσης αναφορά για το θέμα στην Cablenet.

Διαβάστε όσα είπε ο Θεοδώρου στην εκπομπή «12 στα ΣΠΟΡ»:

«Δεν κρύβομαι πίσω από τα λόγια μου. Έμαθα να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είμαι ευχαριστημένος από τη φιλοξενία των ανθρώπων της Ανόρθωσης. Υπήρχε τεταμένη ατμόσφαιρα από την αρχή. Μια κυρία στο διπλανό μποξ ύβριζε συνεχώς τους ανθρώπους της ομάδας μας, με βαριούς χαρακτηρισμούς. Εμείς δεν προκαλέσαμε, απλά πανηγυρίσαμε τα τέρματα της ομάδας μας, κάτι που δεν μπορεί κανείς να μας το στερήσει. Η κυρία Μάρκου θα έπρεπε πρώτα να ρωτά και να μαθαίνει πριν τοποθετείται. Η επίσημη Ανόρθωση οφείλει να σέβεται τον αντίπαλο. Επιπλέον, επιτέθηκαν στον 16χρονο γιο μου, λέγοντάς του ότι θα του κόψουν τα χέρια. Ο κύριος Πραστίτης απολογήθηκε στο τέλος του αγώνα, όμως δεν δέχομαι την απολογία. Αυτή δεν ήταν φιλοξενία και δεν μας δόθηκαν ούτε τιμητικά εισιτήρια. Τέτοιες καταστάσεις έχουν ξανασυμβεί στο συγκεκριμένο γήπεδο».