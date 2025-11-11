ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολοκληρώνει τον δανεισμό του Έντρικ από τη Ρεάλ Μαδρίτης η Λιόν

Στο τελικό τους στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Λιόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για τον εξάμηνο δανεισμό του Έντρικ!

Αφήνει τη Ρεάλ Μαδρίτης για να μετακομίσει στη Γαλλία ο Έντρικ!

O 19χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Τσάμπι Αλόνσο και έχει αγωνιστεί μόλις σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, ενώ όπως όλα δείχνουν αποχωρεί από τη «βασίλισσα» για να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Όπως μεταδίδουν στη Βραζιλία, η Λιόν έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ρεάλ για την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού, εντάσσοντάς τον στο ρόστερ της τον ερχόμενο Δεκέμβριο και για το επόμενο εξάμηνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συμφωνία των δύο ομάδων δεν υπάρχει οψιόν αγοράς, με τη Ρεάλ να πιστεύει ακόμα στις δυνατότητές του και να μην επιθυμεί τη μόνιμη αποχώρησή του, έχοντας βγάλει από τα ταμεία της 47,5 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει από την Παλμέιρας το περσινό καλοκαίρι.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

