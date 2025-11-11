Στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία: Ακολουθεί «τρίτο κύμα» με την εμπλοκή προέδρων και προπονητών

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία θα λάβει ακόμα πιο μεγάλες διαστάσεις, καθώς η Fotomac αναφέρει σε δημοσίευμά της ότι θα ακολουθήσει «τρίτο κύμα» που θα περιλαμβάνει προέδρους, προπονητές και στελέχη ομάδων.

Το τουρκικό ποδόσφαιρο βιώνει μια κρίσιμη περίοδο, καθώς η ομοσπονδία έχει παραπέμψει στις αρχές 152 διαιτητές και 1.024 ποδοσφαιριστές που εμπλέκονται στο στοιχηματικό σκάνδαλο.

Ωστόσο η υπόθεση δεν θα παραμείνει εκεί και θα ακολουθήσει και τρίτο κύμα καταγγελιών. Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Sabah θα ακολουθήσει και «τρίτο κύμα», το οποίο θα περιλαμβάνει προπονητές, προέδρους και τεχνικούς διευθυντές. Μάλιστα η τουρκική ομοσπονδία ποδοσφαίρου αναμένεται να ανακοινώσει τα ονόματα όλων με τον ίδιο τρόπο που έκανε με τους διαιτητές και τους ποδοσφαιριστές.

Να σημειωθεί ότι έχει γίνει ήδη μια σύλληψη προέδρου ομάδας της Super Lig, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ.

Διαβαστε ακομη