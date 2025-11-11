Μία ανάσα από Μάριο Νικολάου

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Μάριο Νικολάου ο Ακρίτας

Μετά την αποδέσμευση του Αλέξη Γαρπόζη, ο Ακρίτας Χλώρακας είναι κοντά στον άνθρωπο που θα αναλάβει τη τεχνική του ηγεσία. 

Όπως δήλωσε στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 ο πρόεδρος Βάσος Θεοδώρου, η διοίκηση σχεδόν τα έχει βρει σε όλα με τον Μάριο Νικολάου:

Για την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία: «Κρίναμε ότι αυτή η αλλαγή θα ωφελούσε την ομάδα μας. Η συγκομιδή των 9 βαθμών θεωρείται ικανοποιητική για την ομάδα μας. Για να γίνει μια αλλαγή προπονητή σίγουρα υπάρχουν κάποια θέματα. Είναι μια απόφαση που πήραμε και θεωρούμε ότι θα ωφελήσει το σωματείο. Όταν υπάρχουν προβλήματα συνήθως την πληρώνει ο προπονητής. Με τον κύριο Γαρπόζη είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία».

Για τον Μάριο Νικολαου: «Έχουμε συμφωνήσει σχεδόν σε όλα. Αν δεν θα αλλάξει κάτι δραματικά ο Μάριος Νικολάου θα είναι ο νέος μας προπονητής».

 

