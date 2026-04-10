Αντίδραση ΑΕΛ: «Η χώρα προέλευσης του Γιάνοβιτς έχει σχέση με τους ιδιοκτήτες της Πάφος FC;»

Έντονη αντίδραση από την ΑΕΛ η οποία με τον πλέον επίσημο τρόπο διαμαρτύρεται για την διαιτησία του Γιόνας Γιάνοβιτς στον ημιτελικό κυπέλλου με την Πάφο...

Η διοίκηση της ομάδας της Λεμεσού απέστειλε επιστολή προς την ΚΟΠ όπου παραθέτει 7 ερωτήματα για την διαδικασία επιλογής των διαιτητών και όχι μόνο. 

Δείτε αναλυτικά:

1) Ποια είναι η επίσημη διαδικασία που ακολουθεί η ΚΟΠ και/ή η Επιτροπή Διαιτησίας για την κάθοδο και τον ορισμό ξένων διαιτητών σε αγώνες υψηλής επικινδυνότητας και αυξημένηςσημασίας;

2) Ποια συγκεκριμένη διαδικασία ακολουθήθηκε στην περίπτωση του αγώνα ΑΕΛ Λεμεσού – Πάφος FC και ποιοι έλαβαν τις τελικές αποφάσεις;

3) Ποια είναι η ακριβής κατηγορία του διαιτητή που ορίστηκε στον συγκεκριμένο αγώνα και με βάση ποια αγωνιστικά, ευρωπαϊκά ή άλλα αντικειμενικά κριτήρια κρίθηκε κατάλληλος για έναν ημιτελικό Κυπέλλου τέτοιας βαρύτητας;

4) Για ποιο λόγο δεν ορίστηκε διαιτητής Κατηγορίας ELITE, αλλά διαιτητής χαμηλότερης κατηγορίας, παρά τη σπουδαιότητα και τη σοβαρότητα της αναμέτρησης;

5) Ποια είναι η πρόσφατη εμπειρία του συγκεκριμένου διαιτητή, καθώς και του διαιτητή VAR, σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς και γενικά αγώνες υψηλού επιπέδου, και κατά πόσον αυτή δικαιολογεί τον ορισμό τους σε έναν τόσο κρίσιμο αγώνα;

6) Κατά πόσον η χώρα προέλευσης των εν λόγω διαιτητών έχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση σχέση, σύνδεση ή συγκυρία συμφερόντων με τους ιδιοκτήτες της Πάφος FC και κατά πόσον αυτό εξετάστηκε πριν από τον ορισμό τους, ώστε να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα αμφισβήτησης της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας του ορισμού;

7) Εάν η δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της χώρας, δηλαδή το Κύπελλο, δεν αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα από τα αρμόδια όργανα, και εάν, για τον λόγο αυτό, επιλέχθηκε συνειδητά ο ορισμός δύο άπειρων ξένων διαιτητών, οι οποίοι, εκ του αποτελέσματος, αποδείχθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και χαμηλότερου επιπέδου από Κύπριους διαιτητές;

 

ΚΥΠΡΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΠΑΦΟΣ FC, ΑΕΛ

