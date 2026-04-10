Η παρουσία του πρώτου ημιχρόνου στον πρώτο αγώνα με την Πάφο για τα ημιτελικά του κυπέλλου, που έγινε στο «σπίτι» της, δεν ήταν ικανοποιητική για την ΑΕΛ.

Η αντίδρασή της όμως στην επανάληψη, αφήνει παράθυρο ελπίδας για ανατροπή στη ρεβάνς της 22ας Απριλίου. Σίγουρα, οι προσδοκίες στο στρατόπεδο της Λεμεσιανής ομάδας στον πρώτο αγώνα ήταν πολύ μεγαλύτερες, ώστε να αποκτήσει πλεονέκτημα. Δύο κακές στιγμές όμως την πλήγωσαν και πλέον θα πρέπει να παίξει τα ρέστα της, για να βρεθεί στο μεγάλο ραντεβού μετά από τρία χρόνια. Είναι δύσκολο, μα πρέπει να το πιστέψει.

Πάντως, είναι πρόβλημα το γεγονός, ότι δεν μπορεί να μετουσιώσει σε αποτέλεσμα κάποια καλά της διαστήματα. Μπορεί ο προπονητής Ούγκο Μαρτίνς να εμφανίστηκε υπεραισιόδοξος για πρόκριση της ομάδας του, αλλά οφείλει να βρει τη φόρμουλα, ώστε να κλείσουν οι χώροι μπροστά στην εστία. Σε ακόμη ένα ματς, παραβιάστηκε περισσότερο από μια φορά. Να σημειωθεί, πως στον επαναληπτικό ο Ούγκο Μαρτίνς θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Μπογκτάν, λόγω καρτών. Θα είναι όμως παρόντας ο Ζόκε, ο οποίος δεν έπαιξε λόγω τιμωρίας.