Η... βοήθεια Τραμετσάνι στην ΑΕΛ

Από το βράδι της Τετάρτης (01/04), ο Λέο Νατέλ δεν είναι παίκτης της ΑΕΛ μιας και πωλήθηκε στην Ορνταμπάσι.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το ποσό που θα βάλει στα ταμεία της Λεμεσιανής ομάδα ξεπερνά το μισό εκατομμύριο.

Και μπορεί η ΑΕΛ να έχασε μία πολύτιμη ομάδα στο αγωνιστικό κομμάτι, έβαλε όμως στα ταμεία της ένα σημαντικό ποσό.

Σε αυτό «βοήθησε» και ο Πάολο Τραμετσάνι. Ήταν επιλογή του ο Βραζιλιάνος επιθετικός που αποκτήθηκε προς το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Πλέον οι δυο τους δεν βρίσκονται στο οικοδόμημα της ΑΕΛ. Με τη διαφορά πως ο ένας έφυγε πριν καν ξεκινήσει και ο άλλος έβαλε τον οβολό του, στις λίγες μας σημαντικές φετινές επιτυχίες της ΑΕΛ.

Χ.Χ