Λάβετε θέσεις, ξεκινούν τα πλέι οφ!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η δεύτερη φάση του πρωταθλήματος ξεκινά και η αγωνία «χτυπάει» κόκκινο
Δείτε συνοπτικά το πρόγραμμα και την βαθμολογία:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026
17:00 Άρης -Ομόνοια Λευκωσίας
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026
17:00 Πάφος FC – Απόλλων
19:00 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Παρασκευή, 20.03.2026
19:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΕΝ Παραλιμνίου
Σάββατο, 21.03.2026
17:00 Ανόρθωση – Ακρίτας Χλώρακας
19:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – Ολυμπιακός
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026
16:00 ΑΕΛ – Εθνικός Άχνας