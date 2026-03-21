Τα «φώτα» στη Λεμεσο, μάχες και στο κάτω διάζωμα

Συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική των play off & out το απόγευμα του Σαββάτου (21/03).

Μετά τη νίκη-έκπληξη της Ένωσης επί της Ομόνοιας Αραδίππου, η Ανόρθωση μπαίνει στη μάχη της παραμονής καθώς υποδέχεται τον Ακρίτα (17:00). Για τον δεύτερο όμιλο, παιχνίδι «έξι βαθμών» θα διεξαχθεί και στο «Αμμόχωστος», όπου η Ε.Ν Ύψωνα θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό δύο ώρες αργότερα.

Για τον πρώτο όμιλο, η πρωτοπόρος Ομόνοια θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τον Άρη. Διαφορετικοί στόχοι για τις δύο ομάδες, ίδιο όμως το ζητούμενο, που δεν είναι άλλο από το τρίποντο.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026

17:00 Άρης -Ομόνοια Λευκωσίας

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026

17:00 Πάφος FC – Απόλλων

19:00 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Παρασκευή, 20.03.2026

Ομόνοια Αραδίππου – ΕΝ Παραλιμνίου 1-2

Σάββατο, 21.03.2026

17:00 Ανόρθωση – Ακρίτας Χλώρακας

19:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – Ολυμπιακός

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026

16:00 ΑΕΛ – Εθνικός Άχνας

Η βαθμολογία