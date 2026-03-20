Επιστρέφει η δράση στο φούτσαλ!

Θέση στην επόμενη φάση εξασφάλισε όπως είναι γνωστό η Ομόνοια Λευκωσίας που απέκλεισε την Ένωση Νέων Λατσιών.

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026

20:00 Αραράτ - Skyling ΑΕΚ (απευθείας από τη Cytavision)

Στον πρώτο αγώνα νίκησε η Αραράτ με 5-0

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026

20:00 Ελπίδα Αστρομερίτη - ΑΕΛ

Στον πρώτο αγώνα νίκησε με 5-0 η ΑΕΛ.

20:30 Απόλλων - ΑΠΟΕΛ (απευθείας από τη Cytavision)

Στον πρώτο αγώνα επικράτησε ο ΑΠΟΕΛ με 8-3.

Για σκοπούς καταμέτρησης των νικών, δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που έφεραν οι ομάδες στην πρώτη φάση του Πρωταθλήματος και η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις δύο νίκες, θα προκριθεί στην επόμενη φάση.