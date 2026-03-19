Στη λίστα με προορισμό το Μουντιάλ ο Μασέκο!

Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και αυτό φαίνεται να αποδίδει καρπούς καθώς κλείδωσε θέση στη λίστα της Νοτίου Αφρικής για τα τελευταία φιλικά που θα δώσει ενόψει Μουντιάλ ο Ταπέλο Μασέκο.

Ο 22χρονος Νοτιοαφρικανός, ήρθε τον ιανουάριο στην ΑΕΛ, εκ τότε μετρά δύο γκολ σε οκτώ συμμετοχές με τους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού, με το ένα να αποδεικνύεται χρύσο καθώς ήταν αυτό που χάρισε στην ομάδα του την πρόκριση στο κύπελλο απέναντι στην Ομόνοια.

Ο άλλος Νοτιοαφρικανός εξτρέμ της ΑΕΛ, Λούθερ Σινγκ, έμεινε εκτός, όπως και ο Μιχλάλι Μαγιαμπέλα της Ομόνοιας αφού στάθηκε άτυχος με τον τραυματισμό.