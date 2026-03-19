Η απόφαση για Αντερέγκεν και η προσοχή στην ΑΕΛ

Με τον πρώτο του σκόρερ, Νικολά Αντερέγκεν, στην ενδεκάδα θα πάει την Κυριακή (22/03) στο «Άλφαμεγα Stadium» ο Εθνικός. Οι Αχνιώτες θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΛ και η τεχνική ηγεσία αποφάσισε να στερηθεί τον Αργεντινό σκόρερ στο μεθεπόμενο.

Ο Αντερέγκεν θα ηγηθεί της γραμμής κρούσης του Εθνικού και ελπίζει πως θα βρει τον δρόμο για τα δίκτυα καθώς έχει… καιρό να πανηγυρίσει γκολ. Μετά την ήττα από την ΑΕΚ ο Βέσκο Μιχαΐλοβιτς επιχειρεί ανύψωση του ηθικού των ποδοσφαιριστών και ανέβασμα της ψυχολογίας.

«Δεν έχω παράπονο. Είμαι περήφανος για σας. Και με 10 δώσατε τα πάντα», είπε μεταξύ άλλων, ενώ την ίδια ώρα κάλεσε άπαντες στο Δασάκι να γυρίσουν σελίδα και να σκέφτονται μόνο την ΑΕΛ.

Τέταρτη συνεχόμενη ήττα

Η ήττα από την ΑΕΚ ήταν η τέταρτη συνεχόμενη. Προηγήθηκαν οι ήττες από Απόλλωνα, Ομόνοια Αραδίππου και Ολυμπιακό. Επίσης ήταν η πρώτη ήττα του νέου προπονητή που πραγματοποίησε ντεμπούτο στον πάγκο του Εθνικού.