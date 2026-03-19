Ο Τζέραρντ τα είπε όλα για τον Σόμποσλαϊ με μία πρόταση και του ζητά να ανανεώσει το συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ!

Νίκησε εύκολα με 4-0, πέρασε στους «8» του Champions League, κάνοντας όλους τους φίλους της χαρούμενους. Μαζί τους, και ο Στίβεν Τζέραρντ που ήταν στο «Άνφιλντ» και χαμογελούσε. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης όμως, είχε μια απαίτηση από τους «reds», αυτό που λίγο – πολύ, το ζητάνε όλοι. Να ανανεώσει ο Σόμποσλαϊ.

Ο Τζέραρντ το χάρηκε με την ψυχή του, πανηγύρισε για τη Λίβερπουλ. Το 4-0 έφερε τους «reds» στα προημιτελικά του Champions League, με αντίπαλο την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Άγγλος πρώην ποδοσφαιριστής, μετά τη λήξη της αναμέτρησης μίλησε με τα καλύτερα λόγια, για τον καλύτερο παίκτη της ομάδας φέτος, τον Ντόμινικ Σόμποσλαϊ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει και το «Anfield Edition», ο πρώην αρχηγός, αλλά και «θρύλος» της Λίβερπουλ, βλέπει στον Ούγγρο ηγετικά χαρακτηριστικά και τεράστια ικανότητα, ώστε να είναι ο μελλοντικός αρχηγός για πάρα πολλά χρόνια ακόμη.

Χτες (18/3), άνοιξε τον δρόμο, κάνοντας μετά από κομπίνα το 1-0. Έδωσε το σύνθημα, ήταν παρών σε όλο το γήπεδο, έμοιαζε να μη χάνει ούτε μία μονομαχία. Κρατάει τη Λίβερπουλ σε μια δύσκολη φάση για εκείνη, και ίσως αξίζει και το περιβραχιόνιο.

Ο Τζέραρντ, πιο συγκεκριμένα, είπε:

«Εύχομαι ο Σόμποσλάι να μείνει ακόμη περισσότερο!»

«Πιστεύω ότι είναι ο μελλοντικός αρχηγός της Λίβερπουλ».

